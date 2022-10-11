Kar yağışı için tarih verildi! Her yer beyaza bürünecek! Çok kuvvetli geliyor! 11-16 Ekim HAVA DURUMU | Prof. Dr. Şen uyardı! " 2023'ün ilk 3 ayı..."

"BU SENE LA NİLA'LI BİR YIL OLACAK"

Bu sene "La Nina'lı bir yıl olacak" diyen Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sonbaharda kuvvetlenecek ilk baharda zayıflayacak. La Nina Doğu Pasifik'te deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Bu durum dünyada meteorolojik sistemlerin hareket yönlerinde etkili oluyor." ifadelerine yer verdi.