Kar yağışı için tarih verildi! Her yer beyaza bürünecek! Çok kuvvetli geliyor! 11-16 Ekim HAVA DURUMU | Prof. Dr. Şen uyardı! " 2023'ün ilk 3 ayı..."
Türkiye kışı nasıl geçirecek, yoğun bir kar yağışı olacak mı? Havaların yavaş yavaş soğuması ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de kar yağışının etkili olacağı tarihe ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Kar yağışı daha çok bu aylarda etkili olacak" diyen Orhan Şen, "Bu sene 'La Nina'lı bir yıl olacak'" ifadelerini kullandı. Peki kar yağışı ne zaman başlayacak? 11 Ekim hava durumu nasıl? Bu hafta yağış var mı? İşte merak edilenler...
11.10.2022 11:24 - Son Güncelleme: 11.10.2022 11:24
"BU SENE LA NİLA'LI BİR YIL OLACAK"
Bu sene "La Nina'lı bir yıl olacak" diyen Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sonbaharda kuvvetlenecek ilk baharda zayıflayacak. La Nina Doğu Pasifik'te deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Bu durum dünyada meteorolojik sistemlerin hareket yönlerinde etkili oluyor." ifadelerine yer verdi.
"DÜNYADA ETKİLİ OLACAK"
Prof. Dr. Şen açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; "La Nina ve Kuzey Atlantik Salınımı NAO negatif etkisi bu sene dünyada etkili olacak. Bu konuda çalıştırılan önemli yaklaşık 5 nümerik modeli analiz edip yorumladım. La Nina'nın direk etkisi özellikle Kuzey Amerika kıtasında görülüyor. Kutuplardaki polar Vortex'in zayıflaması…"