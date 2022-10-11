HAVA DURUMU | Kar yağışı için tarih verildi! Meteoroloji uzmanı: La Nina’lı bir yıl olacak! La Nina nedir? Bugün hava nasıl?
Hava sıcaklıkları Ekim ayına girilmesiyle birlikte soğumaya başladı. Meteoroloji'den üst üste yağış ve soğuk hava dalgası uyarıları gelirken vatandaş bu kışın nasıl geçeceğini merak eder oldu. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Türkiye'nin kara bürüneceği tarihi açıklayarak "Bu sene La Nina'lı bir yıl olacak" dedi. Peki La Nina nedir? Bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar
11.10.2022 09:08 - Son Güncelleme: 11.10.2022 09:08
Hava tahmin uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından kar yağışına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"BU SENE LA NİLA'LI BİR YIL OLACAK"
Bu sene "La Nina'lı bir yıl olacak" diyen Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sonbaharda kuvvetlenecek ilk baharda zayıflayacak.
La Nina Doğu Pasifik'te deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Bu durum dünyada meteorolojik sistemlerin hareket yönlerinde etkili oluyor." ifadelerine yer verdi.
"DÜNYADA ETKİLİ OLACAK"
Prof. Dr. Şen açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; "La Nina ve Kuzey Atlantik Salınımı NAO negatif etkisi bu sene dünyada etkili olacak.