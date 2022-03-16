Kar yağışı 69 ilde etkisini gösterecek! 17 Mart’tan itibaren soğuk ve kar yağışlı hava geri dönüyor | HAVA DURUMU

Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların, Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.





Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu`da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.