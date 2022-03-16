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Haberler Güncel Kar yağışı 69 ilde etkisini gösterecek! 17 Mart'tan itibaren soğuk ve kar yağışlı hava geri dönüyor | HAVA DURUMU

Kar yağışı 69 ilde etkisini gösterecek! 17 Mart'tan itibaren soğuk ve kar yağışlı hava geri dönüyor | HAVA DURUMU

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kar yağışı yarından itibaren geri dönüyor. Türkiye, 17 Mart'tan itibaren yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek. Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu`da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Birçok bölgede yağışlı hava etkili olacak. İşte Meteorolojik veriler ve bu hafta yağışın beklendiği iller...

16.03.2022 08:33 - Son Güncelleme: 16.03.2022 09:47
Kar yağışı 69 ilde etkisini gösterecek! 17 Mart’tan itibaren soğuk ve kar yağışlı hava geri dönüyor | HAVA DURUMU

Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların, Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.



Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu`da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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Kar yağışı 69 ilde etkisini gösterecek! 17 Mart’tan itibaren soğuk ve kar yağışlı hava geri dönüyor | HAVA DURUMU


Ayrıca, önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı değerlendiriliyor.

Kar yağışı 69 ilde etkisini gösterecek! 17 Mart’tan itibaren soğuk ve kar yağışlı hava geri dönüyor | HAVA DURUMU


ADIYAMAN
Perşembe, cuma: Karla karışık yağmurlu

AFYONKARAHİSAR
Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı

AKSARAY
Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı

AĞRI
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

Kar yağışı 69 ilde etkisini gösterecek! 17 Mart’tan itibaren soğuk ve kar yağışlı hava geri dönüyor | HAVA DURUMU


AMASYA
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

ANKARA
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

ARDAHAN
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

ARTVİN
Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

Kar yağışı 69 ilde etkisini gösterecek! 17 Mart’tan itibaren soğuk ve kar yağışlı hava geri dönüyor | HAVA DURUMU


BALIKESİR
Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

BARTIN
Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

BATMAN
Perşembe, cuma, cumartesi: Karla karışık yağmurlu

BAYBURT
Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

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