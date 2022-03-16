Kar yağışı 69 ilde etkisini gösterecek! 17 Mart'tan itibaren soğuk ve kar yağışlı hava geri dönüyor | HAVA DURUMU
Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kar yağışı yarından itibaren geri dönüyor. Türkiye, 17 Mart'tan itibaren yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek. Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu`da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Birçok bölgede yağışlı hava etkili olacak. İşte Meteorolojik veriler ve bu hafta yağışın beklendiği iller...
16.03.2022 08:33 - Son Güncelleme: 16.03.2022 09:47
Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların, Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu`da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.