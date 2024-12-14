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İstanbul için kar kapıda mı? 14 Aralık Cumartesi | Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir'de hava nasıl olacak? Özellikle o saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlük hava durumu raporu paylaşıldı. Rapora göre yurt genelinde bulutlu ve bol yağışlı bir hava bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan çevreleri Erzurum'un kuzey ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısının karla karışık yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte yer yer hava durumu detayları...

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 10:22 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 10:22
İstanbul için kar kapıda mı? 14 Aralık Cumartesi | Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir’de hava nasıl olacak? Özellikle o saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğusundaki kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey ilçelerinin ise gece saatlerinden sonra yağışlı olması bekleniyor. Yurdun diğer kesimlerinde ise az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul için kar kapıda mı? 14 Aralık Cumartesi | Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir’de hava nasıl olacak? Özellikle o saatlere dikkat

🌂 İç kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor

Yağışlar kıyı bölgelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Doğu Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 300 metre ve üzeri yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

İstanbul için kar kapıda mı? 14 Aralık Cumartesi | Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir’de hava nasıl olacak? Özellikle o saatlere dikkat

ÇIĞ UYARISI!

Rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

İstanbul için kar kapıda mı? 14 Aralık Cumartesi | Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir’de hava nasıl olacak? Özellikle o saatlere dikkat

Yer yer sis görülebilir

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece altında olması diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İstanbul için kar kapıda mı? 14 Aralık Cumartesi | Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir’de hava nasıl olacak? Özellikle o saatlere dikkat

Kısa süreli fırtına uyarısı

Rüzgar genel olarak kuzeyli yönlerden Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek bölgelerde ise kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul için kar kapıda mı? 14 Aralık Cumartesi | Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir’de hava nasıl olacak? Özellikle o saatlere dikkat

14 ARALIK İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

ANKARA

Parçalı ve çok bulutlu, 4°C

İSTANBUL

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, 9°C

İstanbul için kar kapıda mı? 14 Aralık Cumartesi | Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir’de hava nasıl olacak? Özellikle o saatlere dikkat

İZMİR

Parçalı ve az bulutlu, 14°C

ADANA

Parçalı ve az bulutlu, 16°C

İstanbul için kar kapıda mı? 14 Aralık Cumartesi | Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir’de hava nasıl olacak? Özellikle o saatlere dikkat

ANTALYA

Parçalı ve az bulutlu, 18°C

SAMSUN

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurlu, 8°C

İstanbul için kar kapıda mı? 14 Aralık Cumartesi | Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir’de hava nasıl olacak? Özellikle o saatlere dikkat

TRABZON

Çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimlerinde yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 6°C

ERZURUM

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzeyi kar yağışlı, -10°C

İstanbul için kar kapıda mı? 14 Aralık Cumartesi | Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir’de hava nasıl olacak? Özellikle o saatlere dikkat

DİYARBAKIR

Parçalı ve çok bulutlu, 5°C