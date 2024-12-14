İstanbul için kar kapıda mı? 14 Aralık Cumartesi | Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir’de hava nasıl olacak? Özellikle o saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğusundaki kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey ilçelerinin ise gece saatlerinden sonra yağışlı olması bekleniyor. Yurdun diğer kesimlerinde ise az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

🌂 İç kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor Yağışlar kıyı bölgelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Doğu Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 300 metre ve üzeri yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI! Rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Yer yer sis görülebilir Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece altında olması diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.