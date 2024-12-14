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Duygu Nebioğlu ve Metin Akpınar'ın tazminat davasında yeni gelişme! Seren Serengil'e öfke dolu sözler

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı adında iki kızının olduğunun ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düştü. Duygu Nebioğlu, DNA testi sonucu babası olduğu kesinleşen Akpınar'a, 10 milyon liralık tazminat davası açtı. Ancak sürekli ertelenen davada henüz sonuca ulaşılamadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Nebioğlu, babasının mal varlıklarını kaçırdığını iddia etti. Nebioğlu'nun Seren Serengil hakkında ileri sürdükleri de bir o kadar şaşırtıcıydı.

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Giriş Tarihi :14 Aralık 2024 , 11:35 Güncelleme Tarihi :14 Aralık 2024 , 11:45
Duygu Nebioğlu ve Metin Akpınar’ın tazminat davasında yeni gelişme! Seren Serengil’e öfke dolu sözler

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı adında iki kızının olduğunun ortaya çıkması tüm Türkiye'yi hayrete düşürdü.

Duygu Nebioğlu ve Metin Akpınar’ın tazminat davasında yeni gelişme! Seren Serengil’e öfke dolu sözler

Bu konu gündemdeki yerini korurken, kızların anneleri Suphiye Orancı'nın diğer kızı olan Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğu ileri sürüldü. Bu haber, Dündar ve kız kardeşler arasında çeşitli tartışmalar yaşanmasına sebep oldu. Babalık iddialarını kesin bir dille reddeden Dündar, sosyal medya hesabından açıklama yaparak DNA sonuçlarına göre; genç kadının biyolojik babası olmadığını duyurdu. Bu durumu kabul etmeyen Gülatan ise DNA testinde şaibeler bulunduğunu ifade ederek, 2.5 yıldır devam eden süreci İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti.

Duygu Nebioğlu ve Metin Akpınar’ın tazminat davasında yeni gelişme! Seren Serengil’e öfke dolu sözler

10 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Diğer yandan Duygu Nebioğlu'nun babası Metin Akpınar ile hukuk mücadelesi sürüyor. Nebioğlu, DNA testi sonucu babası olduğu kesinleşen Akpınar'a, 10 milyon liralık tazminat davası açtı.

Duygu Nebioğlu ve Metin Akpınar’ın tazminat davasında yeni gelişme! Seren Serengil’e öfke dolu sözler

KARŞI TARAFIN TANIKLARI DİNLENECEKTİ

Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde davanın duruşmasının hız kazandığını duyurarak, karşı tarafın tanıklarının dinlenmeye başlanacağını ifade etti.

Duygu Nebioğlu ve Metin Akpınar’ın tazminat davasında yeni gelişme! Seren Serengil’e öfke dolu sözler

DAVA ERTELENDİ

Ancak durum Nebioğlu'nun umduğu gibi ilerlemedi. Nebioğlu, tanıkların mahkemeye gelmediğini açıkladı.

Duygu Nebioğlu ve Metin Akpınar’ın tazminat davasında yeni gelişme! Seren Serengil’e öfke dolu sözler

"ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"

Karşı tarafın davanın ertelenmesi için elinden geleni yaptığını söyleyen Nebioğlu, "Hayatlarını ertelemeden yaşayan insanlar benim davamı ertelemek ve engellemek için ellerinden gelen pislikleri yapıyorlar. Ünlüler de şu vardır Sen bir ünlüye dava açarsın o tebligat 10 tane evine 10 tane iş yerine gider, aylar sonra kabul ederler! Benim kendi tebligatım kaç han gezdi, kaç sokak gezdi bilemezsiniz... devletin memurları bunların uşağı tabi bu tür kötü olaylara hizmet etmek için memur olan insanlar var düşünün. Memurun bundan haberi yoktur! Kimse bana karısı o bu şu demesin. Bazı hayatlar tencere kapaktır birbirlerini İpeklere sarmalarlar, sizler sadece o insanlar için böcek olursunuz. İçinizdeki ipeğinizi almak için ellerinden geleni yaparlar." dedi.

Duygu Nebioğlu ve Metin Akpınar’ın tazminat davasında yeni gelişme! Seren Serengil’e öfke dolu sözler

Bununla da kalmayan Nebioğlu, Metin Akpınar'ın kendisinden mal kaçırdığını da ileri sürdü. Nebioğlu, Akpınar'ın meşhur yatını Seren Serengil'e sattığını söyledi.

Duygu Nebioğlu ve Metin Akpınar’ın tazminat davasında yeni gelişme! Seren Serengil’e öfke dolu sözler

İşte o paylaşım...