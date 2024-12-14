Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı adında iki kızının olduğunun ortaya çıkması tüm Türkiye'yi hayrete düşürdü.
Bu konu gündemdeki yerini korurken, kızların anneleri Suphiye Orancı'nın diğer kızı olan Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğu ileri sürüldü. Bu haber, Dündar ve kız kardeşler arasında çeşitli tartışmalar yaşanmasına sebep oldu. Babalık iddialarını kesin bir dille reddeden Dündar, sosyal medya hesabından açıklama yaparak DNA sonuçlarına göre; genç kadının biyolojik babası olmadığını duyurdu. Bu durumu kabul etmeyen Gülatan ise DNA testinde şaibeler bulunduğunu ifade ederek, 2.5 yıldır devam eden süreci İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını belirtti.
10 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI
Diğer yandan Duygu Nebioğlu'nun babası Metin Akpınar ile hukuk mücadelesi sürüyor. Nebioğlu, DNA testi sonucu babası olduğu kesinleşen Akpınar'a, 10 milyon liralık tazminat davası açtı.
KARŞI TARAFIN TANIKLARI DİNLENECEKTİ
Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde davanın duruşmasının hız kazandığını duyurarak, karşı tarafın tanıklarının dinlenmeye başlanacağını ifade etti.
DAVA ERTELENDİ
Ancak durum Nebioğlu'nun umduğu gibi ilerlemedi. Nebioğlu, tanıkların mahkemeye gelmediğini açıkladı.
"ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"
Karşı tarafın davanın ertelenmesi için elinden geleni yaptığını söyleyen Nebioğlu, "Hayatlarını ertelemeden yaşayan insanlar benim davamı ertelemek ve engellemek için ellerinden gelen pislikleri yapıyorlar. Ünlüler de şu vardır Sen bir ünlüye dava açarsın o tebligat 10 tane evine 10 tane iş yerine gider, aylar sonra kabul ederler! Benim kendi tebligatım kaç han gezdi, kaç sokak gezdi bilemezsiniz... devletin memurları bunların uşağı tabi bu tür kötü olaylara hizmet etmek için memur olan insanlar var düşünün. Memurun bundan haberi yoktur! Kimse bana karısı o bu şu demesin. Bazı hayatlar tencere kapaktır birbirlerini İpeklere sarmalarlar, sizler sadece o insanlar için böcek olursunuz. İçinizdeki ipeğinizi almak için ellerinden geleni yaparlar." dedi.
Bununla da kalmayan Nebioğlu, Metin Akpınar'ın kendisinden mal kaçırdığını da ileri sürdü. Nebioğlu, Akpınar'ın meşhur yatını Seren Serengil'e sattığını söyledi.
İşte o paylaşım...