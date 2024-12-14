"ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"

Karşı tarafın davanın ertelenmesi için elinden geleni yaptığını söyleyen Nebioğlu, "Hayatlarını ertelemeden yaşayan insanlar benim davamı ertelemek ve engellemek için ellerinden gelen pislikleri yapıyorlar. Ünlüler de şu vardır Sen bir ünlüye dava açarsın o tebligat 10 tane evine 10 tane iş yerine gider, aylar sonra kabul ederler! Benim kendi tebligatım kaç han gezdi, kaç sokak gezdi bilemezsiniz... devletin memurları bunların uşağı tabi bu tür kötü olaylara hizmet etmek için memur olan insanlar var düşünün. Memurun bundan haberi yoktur! Kimse bana karısı o bu şu demesin. Bazı hayatlar tencere kapaktır birbirlerini İpeklere sarmalarlar, sizler sadece o insanlar için böcek olursunuz. İçinizdeki ipeğinizi almak için ellerinden geleni yaparlar." dedi.