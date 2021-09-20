Kar geliyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat | HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bu yağışlı sistemle birlikte ülkemizin büyük bölümünde görülecek olan yağışların, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi'nde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor" denildi.