Kar geliyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat | HAVA DURUMU
Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından Meteoroloji'den flaş bir uyarı geldi. Vatandaşların hava nasıl olacak? sorusunu yanıtlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada "Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (1800 m rakım ve üzeri) beklenen yağışların bu sıcaklık düşüşü ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bu yağışlı sistemle birlikte ülkemizin büyük bölümünde görülecek olan yağışların, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi'nde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor" denildi.
Açıklamada, "Sıcaklıkların ise Çarşamba günü akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nden başlayarak Perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.
Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (1800 m rakım ve üzeri) beklenen yağışların bu sıcaklık düşüşü ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Soğuk ve yağışlı sistemin Cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olduktan sonra ülkemizi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor.