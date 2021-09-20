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Haberler Güncel Kar geliyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat | HAVA DURUMU

Kar geliyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat | HAVA DURUMU

Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından Meteoroloji'den flaş bir uyarı geldi. Vatandaşların hava nasıl olacak? sorusunu yanıtlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada "Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (1800 m rakım ve üzeri) beklenen yağışların bu sıcaklık düşüşü ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor" denildi.

20.09.2021 16:41 - Son Güncelleme: 20.09.2021 17:01
Kar geliyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat | HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bu yağışlı sistemle birlikte ülkemizin büyük bölümünde görülecek olan yağışların, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi'nde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor" denildi.

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Kar geliyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat | HAVA DURUMU

Açıklamada, "Sıcaklıkların ise Çarşamba günü akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nden başlayarak Perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

Kar geliyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat | HAVA DURUMU

Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (1800 m rakım ve üzeri) beklenen yağışların bu sıcaklık düşüşü ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Kar geliyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat | HAVA DURUMU

Soğuk ve yağışlı sistemin Cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olduktan sonra ülkemizi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor.

Kar geliyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! O illerde yaşayanlar dikkat | HAVA DURUMU

Bu sistemle birlikte görülecek kuvvetli yağışlar ile kuzeydoğu bölgelerimizin rakımı yüksek olan yerlerinde görülebilecek zirai don hadisesine karşı tedbirli ve dikkatli olunmalı, güncel tahmin ve uyarılarımız takip edilmelidir" bilgilerine ver verildi.

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