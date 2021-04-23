Kapadokya’da gökyüzünde 23 Nisan coşkusu: Balonlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.
23.04.2021 08:35
- Son Güncelleme: 23.04.2021 08:35
Sahip olduğu yeryüzü şekilleri nedeniyle dünyada turizme yönelik sıcak hava balonculuğunun yoğun olarak yapıldığı bölgeler arasında yer alan Kapadokya bölgesinde, bu sabah havalanan çok sayıda balonun sepetine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı.