RAMAZAN İMSAKİYE
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Kapadokya’da gökyüzünde 23 Nisan coşkusu: Balonlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.

23.04.2021 08:35 - Son Güncelleme: 23.04.2021 08:35
Kapadokya’da gökyüzünde 23 Nisan coşkusu: Balonlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.

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Kapadokya’da gökyüzünde 23 Nisan coşkusu: Balonlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı

Sahip olduğu yeryüzü şekilleri nedeniyle dünyada turizme yönelik sıcak hava balonculuğunun yoğun olarak yapıldığı bölgeler arasında yer alan Kapadokya bölgesinde, bu sabah havalanan çok sayıda balonun sepetine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı.

Kapadokya’da gökyüzünde 23 Nisan coşkusu: Balonlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı

TURİSTLER BAYRAM COŞKUSUNA ŞAHİTLİK ETTİ
Turistler, güneşin doğuşuyla başlayan ve yaklaşık 1 saat süren uçuşta, peribacalarının arasından süzülerek, hem yörenin doğal güzellikleri izlemenin keyfini yaşarken hem de bayram coşkusuna şahitlik etti.

Kapadokya’da gökyüzünde 23 Nisan coşkusu: Balonlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN
Voyager Balloons pilotu Hakan Yıldız yaptığı açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bizde Kapadokya'da balonların sepetlerine Türk bayrağı asarak kutluyoruz.

Kapadokya’da gökyüzünde 23 Nisan coşkusu: Balonlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.