Başkan Erdoğan'a Mamak ve Keçiören'de yoğun ilgi! İşte yürek ısıtan kareler
Türkiye ikinci yüzyılının en önemli dönemecini geçtiğimiz günlerde geride bıraktı. Başkan Erdoğan Ankara Mamak'ta düzenlenen "Hemşehri Buluşmalarına" ve Keçiören Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Muhtarlar Buluşması'na katıldı. Vatandaşların desteği ve yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Erdoğan 28 Mayıs seçim zaferi mesajı vererek, "Cumhur ittifakı 323 parlamenter ile parlamentoda yerini aldı. 28 Mayıs'ta gelin Türkiye Yüzyılı'nın etrafında kenetlenelim." dedi. Düzenlenen buluşmalarda ise yürek ısıtan kareler ortaya çıktı.
24.05.2023 18:27 - Son Güncelleme: 24.05.2023 18:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Hemşehri Buluşması'nda vatandaşlara hitap ederek önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, "Hangi partiye, hangi adaya oy vermiş olursa olsun 85 milyon vatandaşımın, Ankaralı kardeşlerimin tamamına sesleniyorum, 14 Mayıs'ta partinizin de size telkin ettiği tercihinizi sandığa yansıtarak vazifenizi yerine getirdiniz. Artık yeni bir seçim olan 28 Mayıs'ta hepiniz tercihinizde serbestsiniz." dedi.
Ankara'nın 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlığın ise nesillerden nesillere aktarılacak bir destan olarak tarihteki şanlı yerini aldığını vurgulayan Erdoğan, şimdi de Türkiye Yüzyılı'nın sembol şehri olmaya hazırlandığını belirtti.