2. TUR SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI! 2. TUR SEÇİM ANKETİ | 28 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları!
Türkiye, 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri için heyecanla bekliyor. Seçim öncesi vatandaşlar, anket şirketleri tarafından ortaya çıkarılan sonuçları merakla takip ediyor. Bu sonuçlar, seçim sürecinde büyük bir öneme sahip olup, halkın nabzını tutmada önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Özellikle Alman basını tarafından yapılan analizler, bu süreçte büyük ilgi çekti. Anketler, seçimler öncesinde kamuoyu araştırma şirketleri tarafından gerçekleştirilen bilimsel çalışmalardır. Bu çalışmalar, seçim sürecindeki adayların ve partilerin oy oranlarını, tercih edilme durumlarını ve seçmenin nabzını ölçmek amacıyla yapılır. Anket sonuçları, seçimlerin seyrini ve sonucunu tahmin etmede önemli bir yol gösterici niteliği taşır.
26.05.2023 10:35 - Son Güncelleme: 26.05.2023 10:35
28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tura sayılı günler kala yapılan anketlerdeki oy oranları büyük ilgi çekti. Tüm dünyada yakından takip edilen seçimler için özellikle Alman basını yaptığı anket sonucuyla Başkan Erdoğan'ı işaret etti. Sizler için yapılan 2. tur son seçim anketi sonuçlarını derledik. İşte 28 Mayıs 2023 Pazar son seçim anketi...