2. TUR SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI! 2. TUR SEÇİM ANKETİ | 28 Mayıs Pazar 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları!

28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tura sayılı günler kala yapılan anketlerdeki oy oranları büyük ilgi çekti. Tüm dünyada yakından takip edilen seçimler için özellikle Alman basını yaptığı anket sonucuyla Başkan Erdoğan'ı işaret etti. Sizler için yapılan 2. tur son seçim anketi sonuçlarını derledik. İşte 28 Mayıs 2023 Pazar son seçim anketi...