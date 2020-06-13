Kanalizasyon atıkları havaların ısınmaya başlamasıyla etrafa pis koku yaymaya başladı! İzmirli isyanda

'BİR AN ÖNCE ÇARE BULUNSUN'

İzmirli olduğunu dile getiren vatandaşlardan Ömer Yalçın (32), bu konunun çözüme ulaştırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni göreve davet ederek, "İzmir'de çocukluğumdan beri bitmek, tükenmek bilmeyen bir koku sorunu var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir çalışması söz konusu değil. 20 yıl önce arıttıklarını söylüyorlar ama biz hala bu kokuyu çekiyoruz. Özellikle hava sıcaklıkların artışıyla koku daha da yoğunlaşıyor.