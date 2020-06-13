Kanalizasyon atıkları havaların ısınmaya başlamasıyla etrafa pis koku yaymaya başladı! İzmirli isyanda
İzmir'de, Meles Çayı'nın denize döküldüğü bölgede dereye bırakılan kanalizasyon atıkları, havaların ısınmaya başlaması ile etrafa pis koku yaymaya başladı. Vatandaşlar her yıl yaşanan koku sorununa çözüm bulunmaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.
Meles Deltası'ndaki piknik alanına gelen vatandaşlar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bu soruna bir türlü çözüm bulamadı. Her yıl çeşitli çalışmalar yapıldığı söyleniyor ancak hiçbir şey değişmiyor. Sıcaklar daha da bastığında kokudan durulmuyor. Denizin renginden bile bu kirlilik ortada. Bu sorun artık çözülsün" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
'BİR AN ÖNCE ÇARE BULUNSUN'
İzmirli olduğunu dile getiren vatandaşlardan Ömer Yalçın (32), bu konunun çözüme ulaştırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni göreve davet ederek, "İzmir'de çocukluğumdan beri bitmek, tükenmek bilmeyen bir koku sorunu var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir çalışması söz konusu değil. 20 yıl önce arıttıklarını söylüyorlar ama biz hala bu kokuyu çekiyoruz. Özellikle hava sıcaklıkların artışıyla koku daha da yoğunlaşıyor.