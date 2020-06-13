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Kanalizasyon atıkları havaların ısınmaya başlamasıyla etrafa pis koku yaymaya başladı! İzmirli isyanda

İzmir'de, Meles Çayı'nın denize döküldüğü bölgede dereye bırakılan kanalizasyon atıkları, havaların ısınmaya başlaması ile etrafa pis koku yaymaya başladı. Vatandaşlar her yıl yaşanan koku sorununa çözüm bulunmaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

13.06.2020 15:58 - Son Güncelleme: 13.06.2020 15:58
Kanalizasyon atıkları havaların ısınmaya başlamasıyla etrafa pis koku yaymaya başladı! İzmirli isyanda

İzmir Körfez'e akan derelerde, kirlilik kaynakları bir türlü kurutulamadığı için kötü kokular yaymaya devam ediyor. Kanalizasyon atıklarının körfeze akmaya devam etmesi nedeniyle oluşan kötü koku, vatandaşların tepkisine neden oldu. Meles Deltası'ndan denize akan kirli su, havadan da görüntülendi.

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Kanalizasyon atıkları havaların ısınmaya başlamasıyla etrafa pis koku yaymaya başladı! İzmirli isyanda

Meles Deltası'ndaki piknik alanına gelen vatandaşlar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bu soruna bir türlü çözüm bulamadı. Her yıl çeşitli çalışmalar yapıldığı söyleniyor ancak hiçbir şey değişmiyor. Sıcaklar daha da bastığında kokudan durulmuyor. Denizin renginden bile bu kirlilik ortada. Bu sorun artık çözülsün" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kanalizasyon atıkları havaların ısınmaya başlamasıyla etrafa pis koku yaymaya başladı! İzmirli isyanda

'BİR AN ÖNCE ÇARE BULUNSUN'
İzmirli olduğunu dile getiren vatandaşlardan Ömer Yalçın (32), bu konunun çözüme ulaştırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni göreve davet ederek, "İzmir'de çocukluğumdan beri bitmek, tükenmek bilmeyen bir koku sorunu var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir çalışması söz konusu değil. 20 yıl önce arıttıklarını söylüyorlar ama biz hala bu kokuyu çekiyoruz. Özellikle hava sıcaklıkların artışıyla koku daha da yoğunlaşıyor.

Kanalizasyon atıkları havaların ısınmaya başlamasıyla etrafa pis koku yaymaya başladı! İzmirli isyanda

Bu bölge İzmirlilerin gelip hafta sonlarını geçirebileceği güzel bir yer olmasına rağmen koku engel oluyor. Meles buraya akıyor ve bütün pislik burada. Akan sudan dolayı kirlilik, denizin renginden de anlaşılıyor. Deltanın bütün pisliği deniz ile birleştirmekte.

Kanalizasyon atıkları havaların ısınmaya başlamasıyla etrafa pis koku yaymaya başladı! İzmirli isyanda

Bütün İzmir halkını olduğu gibi doğal yaşamı da etkiliyor. İzmirliler olarak çok rahatsızız. Buralardaki denizde yaşayan bir canlı da kalmadı. Bu konuyla ilgili bir an önce çare bulunmasını ve İzmir'in bu sorundan kurtulmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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