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Caddebostan sahilinde büyük rezillik! Her yer çöp içinde

İstanbul Kadıköy Caddebostan Sahili'nde deniz kenarında biriken çöp yığınları dikkat çekti. CHP'li belediyelerin bulunduğu bölgede sahil kenarında oluşan çöp yığını drone ile havadan görüntülendi. Vatandaşlar yetkililere seslenerek, yaşanan görüntü kirliliğine derhal çözüm bulunmasını istiyor.

13.06.2020 17:18 - Son Güncelleme: 13.06.2020 17:18
Caddebostan sahilinde büyük rezillik! Her yer çöp içinde

Caddebostan Sahili'nde oluşan deniz üzerindeki çöp kirliliği hafta sonu sahilde yürüyüş yapan vatandaşların dikkatini çekti. Yoğun bir tabaka halinde deniz kenarına biriken çöp yığınları ördeklerin yüzdüğü bir alan haline geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ise deniz kenarında biriken çöplerin temizlenmesini bekliyor.

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Caddebostan sahilinde büyük rezillik! Her yer çöp içinde

"İNSANLARIN VERDİĞİ ZARARLARIN SONUÇLARI"

Çocuğu ile sosyal sorumluluk projesi için sahile çöp toplamak için geldiğini belirten bir vatandaş ise "Daha önce şüphesiz temizlik vardı ama şimdilik kirlilik var. Muhtemelen ya rüzgardandır artı bir de insanların vermiş olduğu zarar bir de arkasını temizlememek. Sonuçta bir takım işi bu." Koşuya gelen bir vatandaş ise, "Biz genelde arkadaşlarla hafta sonları burada koşuyoruz ama çöp çok uzun yıllardır sıkıntı. Hafta sonları çok piknik yapanlar oluyor. Fakat çöplerini atmıyorlar. Çöpler dolu dolu oluyor. Herhalde tam toparlanamıyor mudur, nedir? Kargalar gelip parçalıyor. Şişeler kırılıyor. Biz bu görüntülerden rahatsızız. Görmek istemiyoruz. Temiz hava solumak istiyoruz. Pis kokular yapıyor. Herkes temiz olursa her yer için aynı şekilde ama burası yoğun talep gören bir yer. Onun için temiz olunmasını istiyoruz." diyerek isyan etti.

Caddebostan sahilinde büyük rezillik! Her yer çöp içinde

Türkiye normalleşme sürecine adım atarken uzun süre sonra hafta sonunu dışarıda geçiren vatandaşlar, sahillere akın etti. İstanbulluların gece geç saatlere kadar vakit geçirdiği Caddebostan sahilinde bu sabah koşuya gelen vatandaşlar, yerlere atılan çöplerle karşılaştı.

Caddebostan sahilinde büyük rezillik! Her yer çöp içinde

Çöp tenekelerinin etrafına yayılmış, yeşillik alanda bulunan çöpler ise öylece duruyor.

Caddebostan sahilinde büyük rezillik! Her yer çöp içinde

İşte o korkunç manzaralar...

Caddebostan sahilinde büyük rezillik! Her yer çöp içinde
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