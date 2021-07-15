Kamuya büro personeli, destek personeli, sağlık personeli, psikolog, röntgen teknisyeni, hemşire ve ebe kadrolarında personel alımı ilanları

Bir çok kamu kurumu ya da kamu kuruluşu bünyesindeki memur ve personel eksikliğini gidermek amacıyla değişik pozisyon ve niteliklerde personel alımı yapmaktadırlar. Bu haberimizde sizlere kamu kurumlarının ilanları ile ilgili çeşitli bulgular aktaracağız ve bu sayede boş pozisyonlar amacıyla müracaat yapabileceksiniz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için ilan yayınladı. İlanda alımların KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yapılacağı bildirildi. Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) üniversite Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.