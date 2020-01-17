Kamuya binlerce memur ve sözleşmeli personel alınacak! 17 Ocak güncel DPB personel alımı ilanları
Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından personel alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Yeni yayımlanan ilanlana göre, kamuya binlerce memur ve sözleşmeli personel alımı yapılacak. İlanlarda açıklanan başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuru yapabileceği ilanlara yoğun ilgi gösteriliyor. İşte 17 Ocak güncel DPB personel alımı ilanları..
17.01.2020 10:21
- Son Güncelleme: 17.01.2020 10:21
Kamu personel alımı ne zaman? Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak personel alımı için ilanlar yayımlanıyor. KPSS'li, KPSS'siz olmak üzere gerçekleştirilecek memur e sözleşmeli personel alımı ilanlarını haberimizde derledik. İşte 17 Ocak güncel DPB personel alımı ilanları...
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