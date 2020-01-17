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Kamuya binlerce memur ve sözleşmeli personel alınacak! 17 Ocak güncel DPB personel alımı ilanları

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından personel alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Yeni yayımlanan ilanlana göre, kamuya binlerce memur ve sözleşmeli personel alımı yapılacak. İlanlarda açıklanan başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuru yapabileceği ilanlara yoğun ilgi gösteriliyor. İşte 17 Ocak güncel DPB personel alımı ilanları..

17.01.2020 10:21 - Son Güncelleme: 17.01.2020 10:21
Kamuya binlerce memur ve sözleşmeli personel alınacak! 17 Ocak güncel DPB personel alımı ilanları

Kamu personel alımı ne zaman? Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak personel alımı için ilanlar yayımlanıyor. KPSS'li, KPSS'siz olmak üzere gerçekleştirilecek memur e sözleşmeli personel alımı ilanlarını haberimizde derledik. İşte 17 Ocak güncel DPB personel alımı ilanları...

Kamuya binlerce memur ve sözleşmeli personel alınacak! 17 Ocak güncel DPB personel alımı ilanları

İlanlardaki şartları taşıyan adaylar alım sonrası sonuçlara göre memuriyete adım atabilecekler.

İşte o ilanlar:

Kamuya binlerce memur ve sözleşmeli personel alınacak! 17 Ocak güncel DPB personel alımı ilanları

İLAN TARİHİ: 23 Aralık 2019

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7 MÜFETTİŞ YARDIMCISI

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020

Kamuya binlerce memur ve sözleşmeli personel alınacak! 17 Ocak güncel DPB personel alımı ilanları

İLAN TARİHİ: 20 Aralık 2019

SAĞLIK BAKANLIĞI 24 SAĞLIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK

SON BAŞVURU TARİHİ: 27 Ocak 2020

Kamuya binlerce memur ve sözleşmeli personel alınacak! 17 Ocak güncel DPB personel alımı ilanları

İLAN TARİHİ: 17 Aralık 2019

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 MÜFETTİŞ YARDIMCISI

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 Ocak 2020

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