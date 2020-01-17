Kamuya binlerce memur ve sözleşmeli personel alınacak! 17 Ocak güncel DPB personel alımı ilanları

Kamu personel alımı ne zaman? Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak personel alımı için ilanlar yayımlanıyor. KPSS'li, KPSS'siz olmak üzere gerçekleştirilecek memur e sözleşmeli personel alımı ilanlarını haberimizde derledik. İşte 17 Ocak güncel DPB personel alımı ilanları...