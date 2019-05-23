Kamu Personeli Seçme Sınavı geç başvuru günü ne zaman? 2019 ÖSYM KPSS sınav tarihi ne zaman?

KPSS başvuruları geçtiğimiz gün tamamlandı. ÖSYM tarafından bu yıl A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) alanlarında gerçekleştirilecek olan kamu personeli sınavlarına geç başvuru işlemleri alınacak. Peki, 2019 KPSS geç başvuru günü ne zaman? KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

23.05.2019 11:48 - Son Güncelleme: 23.05.2019 11:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





