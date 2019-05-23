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Kamu Personeli Seçme Sınavı geç başvuru günü ne zaman? 2019 ÖSYM KPSS sınav tarihi ne zaman?

KPSS başvuruları geçtiğimiz gün tamamlandı. ÖSYM tarafından bu yıl A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) alanlarında gerçekleştirilecek olan kamu personeli sınavlarına geç başvuru işlemleri alınacak. Peki, 2019 KPSS geç başvuru günü ne zaman? KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

23.05.2019 11:48 - Son Güncelleme: 23.05.2019 11:48
Kamu Personeli Seçme Sınavı geç başvuru günü ne zaman? 2019 ÖSYM KPSS sınav tarihi ne zaman?

KPSS geç başvuru günü ne zaman? Kamuya personel olarak atanabilmek isteyen vatandaşlar KPSS sınavlarına katılacaklar. 3-15 Mayıs tarihleri arasında başvurusu alınan KPSS'ye başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru işlemleri gerçekleştirilecek. Peki, 2019 KPSS geç başvuru ne zaman alınacak? 2019 KPSS sınav tarihi ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Kamu Personeli Seçme Sınavı geç başvuru günü ne zaman? 2019 ÖSYM KPSS sınav tarihi ne zaman?

KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 2019 KPSS geç başvuru işlemleri 28 Mayıs'ta alınacak.

Kamu Personeli Seçme Sınavı geç başvuru günü ne zaman? 2019 ÖSYM KPSS sınav tarihi ne zaman?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığıgünÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Kamu Personeli Seçme Sınavı geç başvuru günü ne zaman? 2019 ÖSYM KPSS sınav tarihi ne zaman?

GEÇ BAŞVURU GÜNÜNDE OTURUM EKLEME İŞLEMİ

3-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Oturumuna başvuran ancak, KPSS'nin diğer oturumlarına girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru gününde bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.

Kamu Personeli Seçme Sınavı geç başvuru günü ne zaman? 2019 ÖSYM KPSS sınav tarihi ne zaman?

3-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında girmek istediği oturumları seçerek sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru gününde değiştiremezler.

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