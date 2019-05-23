Kamu Personeli Seçme Sınavı geç başvuru günü ne zaman? 2019 ÖSYM KPSS sınav tarihi ne zaman?
KPSS başvuruları geçtiğimiz gün tamamlandı. ÖSYM tarafından bu yıl A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) alanlarında gerçekleştirilecek olan kamu personeli sınavlarına geç başvuru işlemleri alınacak. Peki, 2019 KPSS geç başvuru günü ne zaman? KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS geç başvuru günü ne zaman? Kamuya personel olarak atanabilmek isteyen vatandaşlar KPSS sınavlarına katılacaklar. 3-15 Mayıs tarihleri arasında başvurusu alınan KPSS'ye başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru işlemleri gerçekleştirilecek. Peki, 2019 KPSS geç başvuru ne zaman alınacak? 2019 KPSS sınav tarihi ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
GEÇ BAŞVURU GÜNÜNDE OTURUM EKLEME İŞLEMİ
3-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Oturumuna başvuran ancak, KPSS'nin diğer oturumlarına girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru gününde bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.