Erciyes-2019 tatbikatı başladı! İşte TSK'nın 'yarasa komando'ları

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığınca düzenlenen 'Erciyes 2019 Tatbikatı', hava indirme kılavuz harekatıyla başladı. Yarasa komando" olarak nitelendirilen 4 ülke askerinin fiilen olmak üzere 7 ülkenin katıldığı tatbikatta kılavuz birlikler gece atlayışı yaptı.

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