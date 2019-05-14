Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru son gün ne zaman? 2019 ÖSYM KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak?
KPSS başvuru işlemlerinde süreç daralıyor. Bu yıl KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) alanlarında gerçekleştirilecek olan kamuye personel seçme sınavlarına başvuru nasıl yapılır? KPSS başvuru son gün ne zaman? 2019 KPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte KPSS ile ilgili ayrıntılar...
14.05.2019 16:38
- Son Güncelleme: 14.05.2019 16:38
KPSS başvuru süreci daralıyor. 3 Mayıs'ta başlayan KPSS'ye henüz başvuru yapamayan adayların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor.başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınav tarihi de belli oldu. Kamuda personel olarak görev almak isteyen adayların katılması gereken KPSS başvuru son gün ne zaman? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2019 KPSS ne zaman? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...
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