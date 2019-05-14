S-400'lerde son durum ne? S-400 mü Patriot mu? Hangisi daha güçlü?
Türkiye'nin Rusya'dan alacağı ve ABD ile ilişkilerde önemli bir gündem maddesi olan S-400'ler ile ilgili son günlerde ortaya farklı iddialar atılıyor. ABD, Türkiye'den S-400 konusunda verdiği kararı ertelemesini istediğini yabancı kaynaklar tarafından iddia edilirken, bu haberler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yalanlanmıştı. İşte S-400'ler ile ilgili son gelişmeler...
Türkiye'nin Rusya'dan teslim almaya hazırlandığı S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili uluslararası yayın kuruluşlarında farklı haberler dikkat çekiyor.
Bloomberg'ün dün yayımladığı habere göre, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi, Ankara'nın Rusya'dan Temmuz'da almayı planladığı S-400 hava savunma sisteminin gelişini 2020 yılına kadar ertelemesini talep etti. Haberde Türkiye'nin bu teklifi düşündüğü öne sürüldü.
Reuters ise ABD'nin, Türkiye'nin çalışma grubu önerisini kabul etmesi karşılığında S-400 alımının geciktirilmesini talep ettiğini ileri sürdü. Haberde ismi açıklanmayan Türk yetkililerin Ankara'nın geri adım atmayacağına yönelik ifadelerine de yer verildi.
ALTUN'UN S-400 YANITI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Alman Bild gazetesinin dış politika editörü Julian Röpcke'nin, "Diplomatik kaynaklara göre Erdoğan, S-400 almaktan vazgeçti" şeklindeki tweet'ine "Sevgili Julian, kaynaklarınız hatalı. Bilgiyi benden alın: S-400 satın alma işlemi tamamlandı" yanıtını vermişti.
S-400 ile ilgili haberler doları da etkiliyor. 10 Mayıs cuma günü 6.05 ile 6.19 arasında dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL, Alman Bild gazetesinin saat 20.00 sularındaki "Türkiye Rusya'dan S-400 almaktan vazgeçti" haberinin ardından 6 seviyesinin altına indi. 5.96'ya kadar gerileyen Dolar/TL, haberin yalanlanmasının ardından da aynı seviyelerde hareket etti.
ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTi?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, 9 Mayıs'ta gerçekleştirilen Reform Eylem Grubu toplantısının ardından "S-400'ün Türkiye'ye getirilmesi konusunda bizim tarafımızdan erteleneceğine yönelik bir açıklama olmadı" diyerek şunları kaydetmişti:
"S-400 konusunda ABD'nin bazı iddiaları oldu. Yani S-400'ün F-35'ler dahil NATO sistemine verebileceği zararlar konusunda. Biz de bu iddialara katılmamakla birlikte son sözü uzmanların söylemesi gerektiğini söyledik. Şimdi ortak bir çalışma grubu teklifinde bulunduk. Hatta bu ortak çalışma grubuna NATO'nun başkanlık etmesi gerektiğini açık ve net bir şekilde söyledik. Türkiye tüm attığı adımlarda gayet şeffaf ve yine kendine güvenen bir şekilde hareket ediyor. Bu konuda da ne yaptığımızı biliyoruz ama endişeler varsa da bunun için çalışma grubu oluşturalım ve incelesinler. Düşüncelerini raporlarını bizimle paylaşsınlar."