Aylık 36 bin TL maaşla lise mezunu personel alımı! İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, İtalya...

İngiltere'den Almanya'ya, Fransa'dan Hollanda'ya, İsviçre'den İtalya'ya kadar bütün havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısı ilk olarak pandemi nedeniyle ortaya çıktı. Çalışacak personel kalmayınca birçok Avrupa ülkesi alarma geçti. İşte Avrupa işçi alımı hakkında tüm merak edilenler...