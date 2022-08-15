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Haberler Güncel Aylık 36 bin TL maaşla lise mezunu personel alımı! İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, İtalya...

Aylık 36 bin TL maaşla lise mezunu personel alımı! İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, İtalya...

Koronavirüs salgınında çalışanlarını işten çıkaran Avrupa havalimanları yaşanan kaosu bitirmek için harıl harıl eleman arıyor. Hatta artık Türk kariyer sitelerinde ilanlar çıkıyor. Lise mezunu bagaj görevlisi arayan havalimanları, Almanca dilbilgisi dahi istemiyor. Peki, Avrupa işçi alımı başvuru şartları neler? Avurpa işçi alımı başvuru ne zaman? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
15.08.2022 14:51 - Son Güncelleme: 15.08.2022 14:52
Aylık 36 bin TL maaşla lise mezunu personel alımı! Avrupa dil şartsız binlerce işçi arıyor! İngiltere, Almanya’ya, Fransa, Hollanda, İsviçre, İtalya...

İngiltere'den Almanya'ya, Fransa'dan Hollanda'ya, İsviçre'den İtalya'ya kadar bütün havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısı ilk olarak pandemi nedeniyle ortaya çıktı. Çalışacak personel kalmayınca birçok Avrupa ülkesi alarma geçti. İşte Avrupa işçi alımı hakkında tüm merak edilenler...

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Aylık 36 bin TL maaşla lise mezunu personel alımı! Avrupa dil şartsız binlerce işçi arıyor! İngiltere, Almanya’ya, Fransa, Hollanda, İsviçre, İtalya...

Almanya bagaj hizmetleri personel alımı için ilanlar yayınlanıyor.

Aylık 36 bin TL maaşla lise mezunu personel alımı! Avrupa dil şartsız binlerce işçi arıyor! İngiltere, Almanya’ya, Fransa, Hollanda, İsviçre, İtalya...

Aynı şekilde havalimanındaki yer hizmetleri personeline de büyük bir ihtiyaç duyuluyor.

Aylık 36 bin TL maaşla lise mezunu personel alımı! Avrupa dil şartsız binlerce işçi arıyor! İngiltere, Almanya’ya, Fransa, Hollanda, İsviçre, İtalya...

Personel sorununu çözmek için geçen ay harekete geçen Almanya, 2 bin Türk işçi alacağını duyurmuştu. Şimdi ise Türk kariyer sitelerine ilanlar verilmeye başlandı.

Aylık 36 bin TL maaşla lise mezunu personel alımı! Avrupa dil şartsız binlerce işçi arıyor! İngiltere, Almanya’ya, Fransa, Hollanda, İsviçre, İtalya...

BAGAJ PERSONELİ
Türkiye'de ve yurtdışında faaliyet gösteren bir kariyer sitesinde "Almanya havalimanlarında çalışma fırsatı" başlığıyla verilen ilanlarda, bagaj taşıma personeli arandığı belirtiliyor.

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