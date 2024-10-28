2025 Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

Memur Ocak zammı 2024 yeni yıla kısa bir süre kala vatandaşların gündeminde yer alıyor. Enflasyon verilerinin etkili olduğu zam oranında TÜİK'in açıkladığı oranlar baz alınacak. Son olarak Temmuz ayında 19,31 oranında yapılan artıştan sonra bu yıl ki artış oranı merak ediliyor. Peki, Ocak memur maaşları ne kadar olacak, mevcut tutara yüzde kaç zam gelecek? İşte habere ilişkin önemli detaylar...

TÜİK farkı açıkladı! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren yılın dokuzuncu enflasyon verisini açıkladı. Eylül ayı enflasyon oranı aylık yüzde 2,97 olarak belirlenirken Temmuz'da yüzde 3,23 ve Ağustos'ta yüzde 2,47 olarak açıklanan oranlarla birlikte kümülatif enflasyon farkı yüzde 8,90'a ulaştı. Bu oranlar Ocak 2025'teki maaş zammına doğrudan yansıyacak. Zam oranının kesinleşmesi için ise Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. Enflasyon verilerinin birikimli olarak hesaplanmasıyla beraber yılbaşı itibarıyla maaşlarda yapılacak artış netlik kazanacak.