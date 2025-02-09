Kahramanmaraş ve Hatay’da 7/24 çalışma! Depremin yaraları sarılıyor

Emlak Konut, Hatay genelinde 1 milyon 800 bin metrekare alanda 9 bini aşkın personelle 24 bin 590 konut, 4 bin 366 ticari alanını inşa ediyor.

"TEK AMACIMIZ VATANDAŞLARIMIZI EVLERİNE KAVUŞTURABİLMEK" Azerbaycan Mahallesi'nde görevli TOKİ Harita Mühendisi Tufan Gümüş, bölgenin her yerinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ifade etti: Çalışmalarımız güneşin batmasıyla da devam ediyor. Yaklaşık 1.400 işçi arkadaşımızla beraber gece gündüz demeden konutları yetiştirebilmek, vatandaşlarımızı yuvalarına oturtabilmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tek amacımız vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde evlerine kavuşturabilmek. Bazen şartlarımız zorlaşsa da 7/24 yaz kış demeden devam ediyoruz.

"RESMEN YENİDEN BİR ŞEHİR İNŞA EDİYORUZ"

Emlak Konut İnşaat Mühendisi Alpaslan Özkan da şantiyede günde bini aşkın iş makinesi ve 9 bini aşkın personelin aralıksız çalıştığını anlattı:

Hatay'ın yarınlarını aydınlatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Burada kule vincinin ışıklarının kapanması ile gün doğumu birbirini takip ediyor. Ekiplerimiz diğer arkadaşların bıraktığı yerden çalışmalarını 24 saat devam edecek şekilde sürdürüyor. Tüm mesai arkadaşlarımızla, var gücümüzle hedefe kilitlenmiş vaziyetteyiz ve Hatay halkını evlerine kavuşturmayı hedefliyoruz.