Sağlık Bakanlığı’ndan sarı serum açıklaması! Yüksek tansiyon ve kalp hastalığı olanlar dikkat!

Sağlık Bakanlığı, sarı serumun hekim kararı ile eğitimli sağlık personeli tarafından, uygun sağlık kurumu koşullarında ve gerekli görülen hallerde verilebileceğini bildirdi.
(Fotoğraf: Yapay zeka)
Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm sosyal medya hesabından, son günlerde basına yansıyan ölüm vakaları üzerine sarı serum hakkında detaylı bilgilendirmelerin yer aldığı paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, sarı serumun normal serum içinde C vitamini, B grubu vitaminler, magnezyum, mide koruyucu ve bulantı giderici ilaçlar, anti-inflamatuar ilaçlar, anti-oksidan maddeler, kas gevşetici, ağrı kesici ve magnezyum içerebildiği belirtildi.
Ağız yoluyla beslenemeyen veya beslenebildiği halde vitamin ve minerallerden vücudu yararlanamayan kişilere, vitamin ve minerallerin serumla verilmesinin ancak hekim kararı ile uygun sağlık koşullarında ve steril cihazlarla kontrollü şartlarda uygulanabileceği belirtilen paylaşımda, "Sarı serumun; aşırı yorgunluk, gribal enfeksiyonlar, 'akşamdan kalma' gibi durumlarda hızlı toparlanma, zindelik sağlama ve ruhsal durumu güçlendirme gibi sağlık faydaları sağlayacağına dair beklenti ve vaatler bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. Sarı serum uygulamasının sebep olabileceği sağlık riski; seruma eklenecek vitamin ve minerallerin tipine, sayısına, miktarına, serumun damara uygulanma hızına, uygulanan kişinin sağlık durumuna bağlı olarak değişir." ifadelerine yer verildi.
"SARI SERUMU SAĞLIK PERSONELİ GERÇEKLEŞTİRMELİ"
Paylaşımda, sarı serumun kendini iyi hissetme dışında ispatlanmış bir faydasının olmadığı ve bazı durumlarda ise zararının olduğunun bilimsel araştırmalarda da kanıtlandığı bilgisine yer verildi.
Kanında magnezyum veya potasyum düzeyi değişimi olan kişilerde (örneğin böbrek hastalığı olan, idrar söktürücü ilaç alan veya aşırı alkol almış) magnezyum içeren serum kullanılmasının kalpte ritim bozukluklarını tetikleyebildiği, sarı serumun depresyon, uyku bozuklukları ve sindirim sistemi bozukluklarına yol açabildiği, hızlı verildiğinde tansiyon düşmesine, bilinç bozulmasına hatta bayılmaya yol açabildiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Damar içi sıvılar, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı olan kişilerde olumsuz tesirler doğurabilir. Bazı vitaminlerin aşırı alınması, örneğin; aşırı B vitamini verilmesi hayatı tehdit edebilecek alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Serumun akış hızı ve miktarı kişiye göre ayarlanmadığında sıvı elektrolit dengesizliği, kalp ve böbrek problemleri, hatta beyinde su alıp şişmeye yol açabilir. "
"Serum ile damara verilecek hava kabarcıkları beyin felci dahil ciddi problemlere yol açabilir. Sonuç olarak, bu uygulama ancak, kişide aşırı sıvı kaybı (kusma, ishal, terleme ve ilgili dönemde sıvı gıda alamamaya bağlı) mevcutsa ve kan değerleri ölçülerek belirlenmiş mineral ve vitamin eksikliği varsa hekim kararı ile eğitimli sağlık personeli tarafından uygun sağlık kurumu koşullarında gerçekleştirilebilir."
GRİP VAKALARININ SARI SERUMA İHTİYACI VAR
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, hiçbir grip vakasının "sarı serum"a ihtiyacının olmadığını vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:
"Son yıllarda giderek artan 'sarı serum' diye uydurulmuş tedavi biçimi ortaya çıktı. Bu sanki gerçekten gribin tedavisiymiş gibi hız kazanmasıyla beklenmedik şekilde halk arasında sarı serum talebi oluştu. Böyle bir serum ve tedavi biçimi yoktur. Bu ilaçların her biri ayrı ayrı alerjen etkiye sahip. Kullanılan çoklu ilaçlar damar yolundan gönderildiğinden ciddi alerji riski taşıyor. Hekimler olarak bunu hastalara her sefer izah edip talepleri geri çeviriyoruz fakat bazı sağlık kabinlerinde, evde ya da özel sağlık kuruluşlarında bu taleplerin daha kolay karşılandığını duyuyoruz."
HALKTAN BASKI GELİYOR
Çakır, hastaneye grip şikayetiyle gelip "sarı serum" isteyenlere bunu yapmadıklarını belirterek, son günlerde vefat edenlerin de "sarı serum" talebinde bulunduğunu, hekim ve sağlıkçılara bu yönde baskı kurulduğunu ifade etti.
Alerjik reaksiyonla ölüme kadar götüren "sarı serum"dan vatandaşların uzak durmasını tavsiye eden Çakır, "Vatandaşın sağlık kuruluşunda 'bunu (sarı serumu) bana yapın' şeklindeki baskısına yönelik olarak uygulandığında sonuç kamuoyuna yansıdığı gibi ölümlerle, genç insanların ölümüyle sonuçlanıyor. Bu hepimizi derinden yaralıyor çünkü gerçek tedavi amacı olmayan bir ilaçla insanların ölüme sürüklenmesi çok çok acı ve bu talebin hekimlerden halka değil, halktan hekimlere baskı şeklinde gelmesi de ayrıca büyük sorun." diye konuştu.
"ÖLDÜRÜCÜ ALERJİK REAKSİYONA SEBEP OLABİLİYOR"
Vatandaşı bilgilendirerek bu sorunun çözülebileceğini, grip veya soğuk algınlığının, serum yerine evde limon, portakal ve ıhlamur gibi bol sıvılar tüketilerek kolaylıkla atlatılabileceğine işaret eden Çakır, şunları kaydetti:
"Çoklu ilaç kullanımı öldürücü alerjik reaksiyona sebep olabiliyor ve alerjinin hangi ilaçtan geldiği belli de olmayabilir. Damar yolundan verilen ilaçlar, hızlıca kana karıştığından bu, ani ve öldürücü bir etki şeklinde karşınıza çıkabilir. Bu alerjik reaksiyon, solunum yollarının şiddetli şekilde daralması ve kasılmasına, damar yatağında kan dolaşımının bozulmasına sebep oluyor. Ciddi tansiyon düşüklüğü ve solunum yollarında şişme de yapıp tamamen solunum yolunu kapamasıyla insanı ölüme kadar götüren şiddetli reaksiyon ortaya çıkarıyor."
Çakır, bazı vatandaşın ağızdan alacağı ilaç yerine sabah, akşam "sarı serum"la reçete almadan hastalığı geçirmek istediğine ve bunun yanlış olduğuna dikkati çekerek, talebi karşılanmadığında hekimin vatandaşla karşı karşıya kaldığının altını çizdi.