Kahramanmaraş depreminin en acı karesi AFP'den geldi! Bir baba enkaz altındaki kızının elini bir an olsun bırakmadı!
Kahramanmaraş'taki 7,7'lik deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Dünya basını bölgeden birçok fotoğraf geçip felaketi manşetlerine taşıdılar. Kuşkusuz en acı kare ise AFP'den geldi. Mesut Hançer isimli bir babanın 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini bırakamadığı kare, tarifsiz bir trajedi. AFP, fotoğraf altında babanın yaşamını yitirmiş kızının elini tuttuğunu yazdı.
İlk depremden dokuz saat sonra, bu kez Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi yakınlarında 7.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Uzmanlar ikinci depremin beklenmedik olduğunu belirtiyor.
Depremler Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te binlerce binanın yıkılmasına yol açtı. Fay hatları üstündeki yollar kapandı.
Depremlerin meydana geldiği bölge, Türkiye'ye kadar uzanan devasa fay hattının batı kolu. Tarihteki en büyük depremlerin birçoğunun kaydedildiği Pasifik Ateş Çemberi fay hattı, güneyden ilerleyerek Hint Okyanusu'nu geçip Arap Yarımadası'na ulaşıyor. Burada ikiye ayrılan fay hattının bir ucu Umman Denizi'nden İran topraklarına giriyor, ardından Irak ve Türkiye'ye kadar ilerliyor. Söz konusu fay hattı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde son buluyor.