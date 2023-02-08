Depremzedeler için toplanan yardım kolisinden öyle bir şey çıktı ki... "Şehidimin giyemediği..." Kahramanmaraş depremi sonrası...
Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. Can kaybı 3 bin 549 olurken yaralı sayısı 22 bin 168. 10 ili etkileyen deprem sonrası vatandaşlar yardım için seferber oldu. Şehirlerinin belirlediği yardım ve koordinasyon noktalarına ulaştırılan yardım kolilerinden çıkan notlar görenleri duygulandırdı.
08.02.2023 09:21 - Son Güncelleme: 08.02.2023 09:22
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler sonrası tüm Türkiye yardım için kolları sıvadı. Koordinasyon merkezlerine gelen yardım kolileri ise herkesi duygulandırdı.
Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle birçok ilden yardım ve destekler sürüyor.