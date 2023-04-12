AK Parti seçim beyannamesi dünya basınında! Erdoğan’ın o sözlerini manşete taşıdılar: Şuana kadarki en sert meydan okuma
Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken Başkan Erdoğan dün AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan'ın sözleri dünya basınında geniş yankı buldu. BBC "Şuana kadarki en sert meydan okuma" derken, Yunan basını son anketlerde Erdoğan'ın önde olduğunu söyledi.
12.04.2023 10:03 - Son Güncelleme: 12.04.2023 10:19
Dünya Ankara'daki gelişmeleri anbean takip ediyor.
2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimler için geri sayım sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesini açıkladı.
Erdoğan'ın açıklamaları Dünya basınında geniş yer buldu.
İngiliz BBC 'Türkiye seçimleri: Erdoğan iktidarda kalma yarışını başlattı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
BLOOMBERG: SEÇİM SONRASIYLA İLGİLİ İPUÇLARI
Bloomberg, "Erdoğan'ın ekonomi manifestosunda seçim sonrası yola ilişkin ipuçları var" dedi.
Dış politikadan enerjiye geniş bir yelpazeyi kapsayan taslakla, AK Parti'nin sandıklardan birinci çıkması durumunda iddialı planların ortaya konulacağı belirtildi ve şöyle denildi: