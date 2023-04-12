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AK Parti seçim beyannamesi dünya basınında! Erdoğan’ın o sözlerini manşete taşıdılar: Şuana kadarki en sert meydan okuma

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken Başkan Erdoğan dün AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan'ın sözleri dünya basınında geniş yankı buldu. BBC "Şuana kadarki en sert meydan okuma" derken, Yunan basını son anketlerde Erdoğan'ın önde olduğunu söyledi.

takvim.com.tr
12.04.2023 10:03 - Son Güncelleme: 12.04.2023 10:19
AK Parti seçim beyannamesi dünya basınında! Erdoğan’ın o sözlerini manşete taşıdılar: Şuana kadarki en sert meydan okuma

Dünya Ankara'daki gelişmeleri anbean takip ediyor.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimler için geri sayım sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesini açıkladı.

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AK Parti seçim beyannamesi dünya basınında! Erdoğan’ın o sözlerini manşete taşıdılar: Şuana kadarki en sert meydan okuma

Erdoğan'ın açıklamaları Dünya basınında geniş yer buldu.

İngiliz BBC 'Türkiye seçimleri: Erdoğan iktidarda kalma yarışını başlattı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

AK Parti seçim beyannamesi dünya basınında! Erdoğan’ın o sözlerini manşete taşıdılar: Şuana kadarki en sert meydan okuma

Haberde 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için altı muhalefet partisinin güçlerini birleştirdiğinin altı çizildi ve bu ittifak için 'şimdiye kadarki en sert meydan okuma' yorumunda bulunuldu.

AK Parti seçim beyannamesi dünya basınında! Erdoğan’ın o sözlerini manşete taşıdılar: Şuana kadarki en sert meydan okuma

BLOOMBERG: SEÇİM SONRASIYLA İLGİLİ İPUÇLARI

Bloomberg, "Erdoğan'ın ekonomi manifestosunda seçim sonrası yola ilişkin ipuçları var" dedi.

Dış politikadan enerjiye geniş bir yelpazeyi kapsayan taslakla, AK Parti'nin sandıklardan birinci çıkması durumunda iddialı planların ortaya konulacağı belirtildi ve şöyle denildi:

AK Parti seçim beyannamesi dünya basınında! Erdoğan’ın o sözlerini manşete taşıdılar: Şuana kadarki en sert meydan okuma

GÜÇLÜ EKONOMİ EKİBİ KURULACAK

(Taslak) 14 Mayıs seçimlerinden sonra güçlü bir ekonomi ekibi kurma taahhüdünü de içeriyor.

Enflasyonu mevcut yüzde 50,5'ten tek hanelere indirmeyi ve işsizliği yüzde 7'ye çekmeyi de içeren hedefler taahhüt edildi.

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