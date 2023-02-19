İşte depremin etkisi! Hatay Arsuz'da deniz suyu 20 metre çekildi!
Kahramanmaraş Pazarcık'taki 7,7 ve 7,6'lık depremden en çok etkilenen illerin başını Hatay çekiyor. Hatay'da arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken gelen bir görüntü depremin etkisinin boyutunu bir kez daha gösterdi. Arsuz'da deniz suyu 20 metreye kadar çekildi.
19.02.2023 20:30 - Son Güncelleme: 19.02.2023 20:30
Kahramanmaraş merkezli depremler ve önceki gün gerçekleşen artçı sarsıntının ardından denizin kıyıdan yer yer 4 ila 20 metre geri çekildiği gözlendi.