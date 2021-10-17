Sosyal medya düzenlemesinde neler var? İşte detaylar

TÜRKİYE DEZENFORMASYONA EN ÇOK UĞRAYAN ÜLKE

Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun: "Sosyal medyada iyileştirme yapılacaksa sadece devlet yetkilileri değil, tüm medya kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, bilim çevreleri, teknoloji ve sosyal medya şirketleri ve diğer etkin kuruluşlarının ortak çalışması gerekiyor.