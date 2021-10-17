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Haberler Güncel Sosyal medya düzenlemesinde neler var? İşte detaylar

Sosyal medya düzenlemesinde neler var? İşte detaylar

Sosyal medyadaki algı operasyonları, yalan haberler ve hakaretlere karşı harekete geçilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda sosyal medya düzenlemesi çalışmalarının hala devam ettiğini açıklamıştı. Peki sosyal medya düzenlemesinde neler var? İşte detaylar&hellip;

17.10.2021 16:25 - Son Güncelleme: 17.10.2021 16:25
Sosyal medya düzenlemesinde neler var? İşte detaylar

Hazırlıkları devam eden sosyal düzenlemesiyle ilgili detaylar belli olmaya başladı. Buna göre sosyal medyada yer alan paylaşımların organize ya da kasıtlı olup olmadığına bakılacak.

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Sosyal medya düzenlemesinde neler var? İşte detaylar

Sahte hesaplardan yapılan paylaşımlarda ise o hesabın bilgilerine ulaşılmaya çalışılacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Dezenformasyona karşı maddi yaptırımların ön planda olması bekleniyor.

Sosyal medya düzenlemesinde neler var? İşte detaylar

Düzenleme kapsamında internet medyası da yeniden şekillenecek. Açık ve şeffaf olmaları için künye ibraz etmeleri ve açık adres bildirmeleri istenecek. Haber siteleri de basın kanununa tabi olacak. Bu sayede yalan haber yayan sitelere yaptırım uygulanabilecek.

Sosyal medya düzenlemesinde neler var? İşte detaylar

Sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de ofis bulundurması yeterli olmayacak. Ofislerde Türk yetkililerin de bulundurulması istenebilecek. 'Muhatap bulamama' sorununa çözüm getirilmiş olacak. Ayrıca kişisel verilerin ve kişilik haklarının korunmasına yönelik gerek geleneksel gerek yeni iletişim mecralarındaki itibarsızlaştırma, karalama, yalan ve iftira kampanyalarına karşı hukuki düzenlemeler getirileceği kaydediliyor.

Sosyal medya düzenlemesinde neler var? İşte detaylar

TÜRKİYE DEZENFORMASYONA EN ÇOK UĞRAYAN ÜLKE
Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun: "Sosyal medyada iyileştirme yapılacaksa sadece devlet yetkilileri değil, tüm medya kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, bilim çevreleri, teknoloji ve sosyal medya şirketleri ve diğer etkin kuruluşlarının ortak çalışması gerekiyor.

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