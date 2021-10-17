Sosyal medya düzenlemesinde neler var? İşte detaylar
Sosyal medyadaki algı operasyonları, yalan haberler ve hakaretlere karşı harekete geçilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda sosyal medya düzenlemesi çalışmalarının hala devam ettiğini açıklamıştı. Peki sosyal medya düzenlemesinde neler var? İşte detaylar…
Hazırlıkları devam eden sosyal düzenlemesiyle ilgili detaylar belli olmaya başladı. Buna göre sosyal medyada yer alan paylaşımların organize ya da kasıtlı olup olmadığına bakılacak.
Sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de ofis bulundurması yeterli olmayacak. Ofislerde Türk yetkililerin de bulundurulması istenebilecek. 'Muhatap bulamama' sorununa çözüm getirilmiş olacak. Ayrıca kişisel verilerin ve kişilik haklarının korunmasına yönelik gerek geleneksel gerek yeni iletişim mecralarındaki itibarsızlaştırma, karalama, yalan ve iftira kampanyalarına karşı hukuki düzenlemeler getirileceği kaydediliyor.
TÜRKİYE DEZENFORMASYONA EN ÇOK UĞRAYAN ÜLKE
Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun: "Sosyal medyada iyileştirme yapılacaksa sadece devlet yetkilileri değil, tüm medya kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, bilim çevreleri, teknoloji ve sosyal medya şirketleri ve diğer etkin kuruluşlarının ortak çalışması gerekiyor.