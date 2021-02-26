Kahraman Mehmetçik’ten Resulayn’a şefkat eli! Elbiseleri gören çocukların yüzü güldü!

Mehmetçik'in güvenliği sağladığı Resulayn'da Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde daha önce tespit edilen 280 aileye yönelik, Şanlıurfa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde gerçekleştirilen yardıma başta Mehmetçik olmak üzere AFAD personeli ve dernek gönüllüleri destek verdi.