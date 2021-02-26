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Kahraman Mehmetçik’ten Resulayn’a şefkat eli! Elbiseleri gören çocukların yüzü güldü!

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinde görev yapan Mehmetçik, ihtiyacı olan çocuklara elbise dağıttı. Çocuklar yardımları ulaştıran Türk askerlerine ilgi gösterirken malzemeleri gönderen Türkiye'ye teşekkür etti.

26.02.2021 16:17 - Son Güncelleme: 26.02.2021 16:39
Kahraman Mehmetçik’ten Resulayn’a şefkat eli! Elbiseleri göre çocukların yüzü güldü!

Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nda terörden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinde görev yapan kahraman Mehmetçik, kentte zor şartlar altında yaşamını sürdüren çocuklara elbise dağıttı.

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Kahraman Mehmetçik’ten Resulayn’a şefkat eli! Elbiseleri göre çocukların yüzü güldü!

Mehmetçik'in güvenliği sağladığı Resulayn'da Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde daha önce tespit edilen 280 aileye yönelik, Şanlıurfa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde gerçekleştirilen yardıma başta Mehmetçik olmak üzere AFAD personeli ve dernek gönüllüleri destek verdi.

Kahraman Mehmetçik’ten Resulayn’a şefkat eli! Elbiseleri göre çocukların yüzü güldü!

Toplanan yardımlar Mehmetçik öncülüğünde Resulayn'a bağlı Alluk Şarki köyüne ulaştırılarak köyde yaşayan 280 aileye dağıtıldı. Mehmetçikler köyde bulunan Alluk Şarki okulunda eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek temin edilen kışlık giyim malzemelerini öğrencilere dağıttı.

Kahraman Mehmetçik’ten Resulayn’a şefkat eli! Elbiseleri göre çocukların yüzü güldü!

Çocuklar yardımları ulaştıran Türk askerlerine ilgi gösterirken malzemeleri gönderen Türkiye'ye teşekkür etti.

Kahraman Mehmetçik’ten Resulayn’a şefkat eli! Elbiseleri göre çocukların yüzü güldü!

Yardımların evlerine kadar ulaşmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Suriye ve Resulayn halkı, Türkiye'den gelen yardımların ulaşmasına katkı sağlayan askerlere tek tek teşekkür etti.