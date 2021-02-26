Kahraman Mehmetçik’ten Resulayn’a şefkat eli! Elbiseleri gören çocukların yüzü güldü!
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinde görev yapan Mehmetçik, ihtiyacı olan çocuklara elbise dağıttı. Çocuklar yardımları ulaştıran Türk askerlerine ilgi gösterirken malzemeleri gönderen Türkiye'ye teşekkür etti.
26.02.2021 16:17
- Son Güncelleme: 26.02.2021 16:39
Mehmetçik'in güvenliği sağladığı Resulayn'da Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde daha önce tespit edilen 280 aileye yönelik, Şanlıurfa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde gerçekleştirilen yardıma başta Mehmetçik olmak üzere AFAD personeli ve dernek gönüllüleri destek verdi.