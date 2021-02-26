Sağlık Bakanlığı belirledi! 1 Mart'ta hangi il normalleşmeye geçecek? İşte illerin renk kodları!
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin 1 Mart itibarıyla kademe kademe esnetileceği Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanmıştı. Söz konusu normalleşmenin vaka yoğunluğunun az olduğu yerlerden başlayacağı bildirilmişti. Sağlık Bakanlığı normalleşmeye ilişkin kriterleri belirledi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ne kadar yoğunlukta vakaların artış hızının şiddetlendiğini belirledi ve illere bu oranlara göre renk kodları verildi. Peki hangi il ne renkte? İşte detaylar…
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu normalleşme için belirlediği kriterler ışığında Türkiye vaka oranı ve risk durumu verilerini güncelledi. Buna göre yeni kriterler ışığında Yüz binde 10'un altında vaka sayısı olan illerde kişiler düşük riskli mavi il sakini olarak kendi tedbirlerini uygulamaya devam edecekler.
BÜYÜKŞEHİRLERDE ANKARA MUTLU SONA DAHA YAKIN
Koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasında Başkent Ankara, İstanbul ve İzmir'den daha öncelikli olacak. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Zira yayınlanan son vaka oranı haritasına göre Ankara'da vaka görülme oranı 100 bin kişide 35.39 olarak dikkat çekti ve oranları 68.23 olan İstanbul ile 42.67 olan İzmir'in önüne geçti.
Kovid vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller 1 Mart itibarıyla zaman kaybetmeden normalleşmeye başlayacak. Bu illerin ne yazık ki şimdilik sayıları bir elin parmağını geçmezken bu kategoriye yakın iller ise oldukça fazla.
AÇILAN İLLERDE BU KURALA DİKKAT!
Hakkari ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler. Ancak sıkı takip edilecekler. 14 günlük takip sonrasında korona virüsü vaka sayılarında artış olursa bu illerde yeniden kapanma olabilecek.