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Sağlık Bakanlığı belirledi! 1 Mart'ta hangi il normalleşmeye geçecek? İşte illerin renk kodları!

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin 1 Mart itibarıyla kademe kademe esnetileceği Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanmıştı. Söz konusu normalleşmenin vaka yoğunluğunun az olduğu yerlerden başlayacağı bildirilmişti. Sağlık Bakanlığı normalleşmeye ilişkin kriterleri belirledi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ne kadar yoğunlukta vakaların artış hızının şiddetlendiğini belirledi ve illere bu oranlara göre renk kodları verildi. Peki hangi il ne renkte? İşte detaylar…

26.02.2021 12:59 - Son Güncelleme: 26.02.2021 13:30
Sağlık Bakanlığı belirledi! 1 Mart'ta hangi il normalleşmeye geçecek? İşte illerin renk kodları!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu normalleşme için belirlediği kriterler ışığında Türkiye vaka oranı ve risk durumu verilerini güncelledi. Buna göre yeni kriterler ışığında Yüz binde 10'un altında vaka sayısı olan illerde kişiler düşük riskli mavi il sakini olarak kendi tedbirlerini uygulamaya devam edecekler.

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Sağlık Bakanlığı belirledi! 1 Mart'ta hangi il normalleşmeye geçecek? İşte illerin renk kodları!

Diğer kısıtlamalar esnetilecek. Hijyen kurallarına uyarak, açılmaya başlayacak bu illerin ardından edinilen son dakika bilgisine göre yüz binde 10 ila 35 arasında vaka kadar olan illerde daha kontrollü bir açılma olacak.

Sağlık Bakanlığı belirledi! 1 Mart'ta hangi il normalleşmeye geçecek? İşte illerin renk kodları!

ÖNCE KÜÇÜK İŞLETMELER: Kontrollü açılmade vaka oranının yakın olduğu kategoriye göre önce küçük işletmeler açılacak. Ancak bunun üzerinde olan illerde açılma şimdilik zor görünüyor"

Sağlık Bakanlığı belirledi! 1 Mart'ta hangi il normalleşmeye geçecek? İşte illerin renk kodları!

BÜYÜKŞEHİRLERDE ANKARA MUTLU SONA DAHA YAKIN
Koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasında Başkent Ankara, İstanbul ve İzmir'den daha öncelikli olacak. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Zira yayınlanan son vaka oranı haritasına göre Ankara'da vaka görülme oranı 100 bin kişide 35.39 olarak dikkat çekti ve oranları 68.23 olan İstanbul ile 42.67 olan İzmir'in önüne geçti.

Kovid vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller 1 Mart itibarıyla zaman kaybetmeden normalleşmeye başlayacak. Bu illerin ne yazık ki şimdilik sayıları bir elin parmağını geçmezken bu kategoriye yakın iller ise oldukça fazla.

Sağlık Bakanlığı belirledi! 1 Mart'ta hangi il normalleşmeye geçecek? İşte illerin renk kodları!

AÇILAN İLLERDE BU KURALA DİKKAT!
Hakkari ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler. Ancak sıkı takip edilecekler. 14 günlük takip sonrasında korona virüsü vaka sayılarında artış olursa bu illerde yeniden kapanma olabilecek.