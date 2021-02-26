Sağlık Bakanlığı belirledi! 1 Mart'ta hangi il normalleşmeye geçecek? İşte illerin renk kodları!

BÜYÜKŞEHİRLERDE ANKARA MUTLU SONA DAHA YAKIN

Koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasında Başkent Ankara, İstanbul ve İzmir'den daha öncelikli olacak. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Zira yayınlanan son vaka oranı haritasına göre Ankara'da vaka görülme oranı 100 bin kişide 35.39 olarak dikkat çekti ve oranları 68.23 olan İstanbul ile 42.67 olan İzmir'in önüne geçti.

Kovid vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller 1 Mart itibarıyla zaman kaybetmeden normalleşmeye başlayacak. Bu illerin ne yazık ki şimdilik sayıları bir elin parmağını geçmezken bu kategoriye yakın iller ise oldukça fazla.