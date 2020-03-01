Kahraman İdlib şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlandı!
Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Kahraman şehitlerimizi son yolculuğuna binlerce vatandaşımız uğurladı, cenaze törenlerinde duygusal anlar yaşandı. İşte son yolculuğuna uğurlanan İdlib şehitlerimiz ve hikayeleri...
SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın (23) cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Şehit Uzman Onbaşı Batuhan Tank için, 1977 yılında ilçede bombalı saldırıda şehit olan gece bekçisi dedesinin isminin verildiği Cemalpaşa Mahallesi'ndeki Şehit Yaşar Tank Camii'nde tören düzenledi. Törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, babası Ahmet Turan Tank, annesi Songül Tank, nişanlısı Nida Demirezer, yakınları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenazede nişanlısı Nida Demirezer, Yıkılmayacağım, dik duracağım diyerek ağıt yaktı. Anne Songül Tank da oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Ardından şehit Batuhan Tank'ın cenazesi, Kadirli Asri Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne götürülerek, burada son yolculuğuna uğurlandı.
MERSİN ŞEHİDİ OSMAN AK
Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Osman Ak'ın (23) cenazesi, memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Bekar olan Uzman Onbaşı Osman Ak için Silifke ilçesi Göksu Park Anıt Meydanı'nda düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, babası Muhammet Ak ve annesi Meral Ak, kardeşi Ankara'da görevli Uzman Çavuş Coşkun Ak, askeri erkan, yakınları ve 5 bin kişi katıldı. Üniformasıyla törene katılan Coşkun Ak, annesi ve babasıyla birlikte tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Ahmet ve Meral Ak çifti, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.
Burada kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, götürüldüğü Silifke'nin Yeğenli Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.