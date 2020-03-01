Kahraman İdlib şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlandı!

MERSİN ŞEHİDİ OSMAN AK

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Osman Ak'ın (23) cenazesi, memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.



Bekar olan Uzman Onbaşı Osman Ak için Silifke ilçesi Göksu Park Anıt Meydanı'nda düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, babası Muhammet Ak ve annesi Meral Ak, kardeşi Ankara'da görevli Uzman Çavuş Coşkun Ak, askeri erkan, yakınları ve 5 bin kişi katıldı. Üniformasıyla törene katılan Coşkun Ak, annesi ve babasıyla birlikte tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Ahmet ve Meral Ak çifti, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.



Burada kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, götürüldüğü Silifke'nin Yeğenli Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.