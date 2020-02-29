Şehit olan eşini karnında taşıdığı emanetini severek uğurladı! Uzman Onbaşı Veysel Günay'a son veda
İdlib'de rejimin hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Veysel Günay, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende zor anlar yaşayan şehidin hamile eşi Seyhan Günay ise karnında taşıdığı emaneti severek eşini uğurladı.
Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, AK Parti Eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, İlçe Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, 106. Alay ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ümit Tahta ve vatandaşlar katıldı.