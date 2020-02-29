Haberler Galeri Güncel Şehit olan eşini karnında taşıdığı emanetini severek uğurladı! Uzman Onbaşı Veysel Günay'a son veda

Şehit olan eşini karnında taşıdığı emanetini severek uğurladı! Uzman Onbaşı Veysel Günay'a son veda

İdlib'de rejimin hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Veysel Günay, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende zor anlar yaşayan şehidin hamile eşi Seyhan Günay ise karnında taşıdığı emaneti severek eşini uğurladı.

29.02.2020 14:12 - Son Güncelleme: 29.02.2020 15:04
Şehit olan eşini karnında taşıdığı emanetini severek uğurladı! Uzman Onbaşı Veysel Günay'a son veda

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit düşen 33 askerden biri olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğle namazını müteakip düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şehit olan eşini karnında taşıdığı emanetini severek uğurladı! Uzman Onbaşı Veysel Günay'a son veda

Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, AK Parti Eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, İlçe Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, 106. Alay ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ümit Tahta ve vatandaşlar katıldı.

Şehit olan eşini karnında taşıdığı emanetini severek uğurladı! Uzman Onbaşı Veysel Günay'a son veda

"4 AYLIK HAMİLE EŞ ŞEHİDİN EMANETİNİ HİÇ BIRAKMADI"
4 aylık hamile eşi Seyhan Günay ise, cenaze töreninde zor anlar yaşadı.

Şehit olan eşini karnında taşıdığı emanetini severek uğurladı! Uzman Onbaşı Veysel Günay'a son veda

Acılı eş, şehidi karnında taşıdığı emanetini severek uğurladı.

Şehit olan eşini karnında taşıdığı emanetini severek uğurladı! Uzman Onbaşı Veysel Günay'a son veda

Törende, al bayrağa sarılı tabuta sarılan baba Genco ve annesi Ayfer Günay gözyaşı döktü.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İdlib'te şehit olan Uzman Çavuş Emin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
İdlib'te şehit olan Uzman Çavuş Emin Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı