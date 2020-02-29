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İran kabusu yaşıyor! "Koronavirüs salgınında bir milletvekili öldü"

Koronavirüs salgını dünyanın kabusu olmaya devam ediyor. İran, son 24 saatte dokuz kişinin daha öldüğünü, 295 yeni vaka tespit edildiğini resmi televizyondan duyurdu. Mehrnews'e göre İran'ın kuzeyindeki Astane Eşrefiye kentinden milletvekili seçilen Dr. Muhammed Ali Ramazani koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler arasında. Güney Kore'de ise bir günde neredeyse 800 yeni vaka belirlendi, dünya şoka uğradı. İşte kabusu yaşatan salgında son gelişmeler.

29.02.2020 16:25 - Son Güncelleme: 29.02.2020 16:40
İran kabusu yaşıyor! Koronavirüs salgınında bir milletvekili öldü

İran devlet televizyonu, ülkeyi sarsan koronavirüs salgınında son bir gündeki gelişmeleri izleyicilerine aktardı.

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İran kabusu yaşıyor! Koronavirüs salgınında bir milletvekili öldü

Buna göre, son 24 saatte dokuz kişi daha hayatını kaybetti. Salgının ülkeye girişinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 43'e çıktı.

İran kabusu yaşıyor! Koronavirüs salgınında bir milletvekili öldü

Mehrnews'e göre İran'ın kuzeyindeki Astane Eşrefiye kentinden milletvekili seçilen Dr. Muhammed Ali Ramazani koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler arasında.

İran kabusu yaşıyor! Koronavirüs salgınında bir milletvekili öldü

Yine son 24 saatte 295 yeni Covid-19 vakası belirlendi. Böylece toplamda 683 hastayla vaka sayısı 700'ye dayandı. Resmi yetkililer ise, vaka sayısını 593 olarak veriyor.

İran kabusu yaşıyor! Koronavirüs salgınında bir milletvekili öldü

İran, halihazırda Çin'den sonra en çok can kaybının gerçekleştiği ülke konumunda.

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