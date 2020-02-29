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İran kabusu yaşıyor! "Koronavirüs salgınında bir milletvekili öldü"

Koronavirüs salgını dünyanın kabusu olmaya devam ediyor. İran, son 24 saatte dokuz kişinin daha öldüğünü, 295 yeni vaka tespit edildiğini resmi televizyondan duyurdu. Mehrnews'e göre İran'ın kuzeyindeki Astane Eşrefiye kentinden milletvekili seçilen Dr. Muhammed Ali Ramazani koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler arasında. Güney Kore'de ise bir günde neredeyse 800 yeni vaka belirlendi, dünya şoka uğradı. İşte kabusu yaşatan salgında son gelişmeler.

29.02.2020 16:25 - Son Güncelleme: 29.02.2020 16:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





