İBB’de iş bilmezlik had safhada! Beyazıt Meydanı’nda taşlar hatalı döşendi

Esnaf Kadir Korkut da, "Taşları yaptılar, döşediler, şimdi tekrar tıraşlıyorlar. Anladığım kadarıyla bu taşlar biraz yüksek oldu. Zaten eski taşların yerine döşenen taşlarda bel ağrısı çeken bir insanın yürümesi mümkün değil. Bu taşların üzerinde yürürken beliniz ağrıyabilir. Özellikle belli bir yaşın üstündeki insanların burada yürümesi çok zor. Bu taşların nasıl yapılacağının daha önceden planlanmış olması gerekirdi. Biz burada esnafız. Sürekli değişim, yeni bir tadilat bizi burada daha da zor duruma sokuyor. Turistlerin buraya gelmesi için bu tadilatın bir an önce bitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapmadı.