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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den o illerde yaşayanlara uyarı! Araç kullanacaklar sabah saatlerine dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den o illerde yaşayanlara uyarı! Araç kullanacaklar sabah saatlerine dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

12.10.2022 06:15 - Son Güncelleme: 12.10.2022 06:15
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den o illerde yaşayanlara uyarı! Araç kullanacaklar sabah saatlerine dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önrmli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den o illerde yaşayanlara uyarı! Araç kullanacaklar sabah saatlerine dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den o illerde yaşayanlara uyarı! Araç kullanacaklar sabah saatlerine dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 10°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den o illerde yaşayanlara uyarı! Araç kullanacaklar sabah saatlerine dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 31°C

Az bulutlu

ANTALYA 21°C, 29°C

Az bulutlu

HATAY 15°C, 29°C

Az bulutlu

ISPARTA 11°C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den o illerde yaşayanlara uyarı! Araç kullanacaklar sabah saatlerine dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

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