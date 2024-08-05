Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca'yı hedef göstermişti! Saymaz'ın manipülasyonu elinde patladı I O görüntüler ortaya çıkınca özür diledi

Ordu'da Cumhuriyet savcısı Mücahit Şamil Koca'nın dolu olduğu için yemek yiyemediği mekanın sahiplerini ve çalışanlarını gözaltına aldırdı haberi iftira çıktı. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından darp ve tehdit edilen savcının 9 aylık bebeği de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Öte yandan olayın aslını çarpıtarak Halk TV'de Savcı Koca'yı hedef gösteren İsmail Saymaz ise Koca'nın "Ben savcıyım, hepinizin burnundan getireceğim" dediğini iddia etmişti. Saymaz, gerçekler ortaya çıkınca özür dilemek zorunda kaldı.
Ordu'da Cumhuriyet savcısı Mücahit Şamil Koca ailesi ile birlikte Perşembe yaylasında bulunan bir lokantaya giderek yemek yemek istedi. Savcı burada işletme sahipleri ile hizmet süresi ve oturacak masa konusunda sözlü tartışma yaşadı. Daha sonra ailesi ile lokantadan çıkan savcı burada beklediği esnada çalışanlardan biri savcının üzerine yürüdü. İçerden konuşarak gelen bir kişide savcıya saldırdı. Arbede esnasında savcıya yumruk atılırken, 9 aylık bebeği de yere düştü. Olayın ardından 9 aylık bebek hastaneye sevk edildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından Erkan Güleç, Ercan Güleç ve Abdüsammed Arpacı gözaltına alındı. Olay ile ilgili bir kişi tutuklandı, bir kişi hakkında konutu terk etmeme kararı verildi, bir kişi ise serbest bırakıldı. Ayrıca İşletme sahibi ve çalışanları da savcıdan şikâyetçi oldu. "Savcı, dolu olduğu için yemek yiyemediği mekânın sahiplerini ve çalışanlarını gözaltına aldırdı" şeklinde yapılan haberde savcının ve çocuğunun darp edilmesine yer verilmemesi dikkat çekti.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Ordu'da lokonta çalışanları tarafından darp edilen Cumhuriyet savcısı Mücahit Şamil Koca'nın ifadesi ortaya çıktı. Savcı Koca ifadesinde , "İşletmenin içinden üzerime koştu ancak yine orada bulunan şahıslar ve çalışanlar onu da tuttular. Ben ona odaklanmışken arkamdan sağ kulağıma bir yumruk yedim fakat kimin vurduğunu fark etmedim. O esnada orada bir kargaşa çıktı. Bu kargaşada kayınvalidem Selime Kırım ve kucağındaki 9,5 aylık kızım yere düştü" dedi.