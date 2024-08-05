Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca'yı hedef göstermişti! Saymaz'ın manipülasyonu elinde patladı I O görüntüler ortaya çıkınca özür diledi

1 Ordu'da Cumhuriyet savcısı Mücahit Şamil Koca ailesi ile birlikte Perşembe yaylasında bulunan bir lokantaya giderek yemek yemek istedi. Savcı burada işletme sahipleri ile hizmet süresi ve oturacak masa konusunda sözlü tartışma yaşadı. Daha sonra ailesi ile lokantadan çıkan savcı burada beklediği esnada çalışanlardan biri savcının üzerine yürüdü. İçerden konuşarak gelen bir kişide savcıya saldırdı. Arbede esnasında savcıya yumruk atılırken, 9 aylık bebeği de yere düştü. Olayın ardından 9 aylık bebek hastaneye sevk edildi.

2 Boks ringi değil restaurant! 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Erkan Güleç, Ercan Güleç ve Abdüsammed Arpacı gözaltına alındı. Olay ile ilgili bir kişi tutuklandı, bir kişi hakkında konutu terk etmeme kararı verildi, bir kişi ise serbest bırakıldı. Ayrıca İşletme sahibi ve çalışanları da savcıdan şikâyetçi oldu. "Savcı, dolu olduğu için yemek yiyemediği mekânın sahiplerini ve çalışanlarını gözaltına aldırdı" şeklinde yapılan haberde savcının ve çocuğunun darp edilmesine yer verilmemesi dikkat çekti.