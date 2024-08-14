Kabineden peş peşe mesajlar... AK Parti 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor!

14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, Türkiye siyasetinde 23 yılı geride bıraktı. Başkan Erdoğan liderliğinde her seçime damga vurarak milletin teveccühünü kazanan AK Parti bugün 23'üncü yıl dönümünü kutluyor. Siyasiler de AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü için peş peşe mesajlar paylaştı. İşte o mesajlar...