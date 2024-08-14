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Kabineden peş peşe mesajlar... AK Parti 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor!

14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, Türkiye siyasetinde 23 yılı geride bıraktı. Başkan Erdoğan liderliğinde her seçime damga vurarak milletin teveccühünü kazanan AK Parti bugün 23'üncü yıl dönümünü kutluyor. Siyasiler de AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü için peş peşe mesajlar paylaştı. İşte o mesajlar...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 13:09 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 13:33
Kabineden peş peşe mesajlar... AK Parti 23’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor! 1

AK Parti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." ifadesiyle siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti kuruluşunun ardından siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı.

Kabineden peş peşe mesajlar... AK Parti 23’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor! 2

14 Ağustos 2001'de kurulan ve Başkan Erdoğan liderliğinde her seçime damga vurarak milletin teveccühünü kazanan AK Parti bugün 23'üncü yıl dönümünü kutluyor.

Kabineden peş peşe mesajlar... AK Parti 23’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor! 3

23'ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNE İLİŞKİN

Siyasiler de AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü için peş peşe mesajlar paylaştı. İşte o paylaşımlar...

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