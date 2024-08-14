Gurur dolu 23 yıl! Başkan Erdoğan AK Parti'nin 23. yaşında yapılanları rakamlarla tek tek anlattı

Bugün mutluyuz, gururluyuz. AK Parti ailesi olarak bugün heyecanlıyız. 23'üncü yaşımıza ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek revan olduğumuz millete hizmet yolunda bugün 23'üncü yılımızı devirdik. 23'üncü yılımız, 23'üncü yaş günümüz kutlu olsun.

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14 Ağustos 2001'den bu yana, tam 23 yıldır AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet sancağını iftiharla taşımış: Kurucularımıza, Genel Başkanlarımıza, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyelerimize, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, il, ilçe, belde başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine, il, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine, belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize, mahalle ve köy temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize, üyelerimize ve AK Parti'nin bu günlere gelmesinde emeği, alın teri, desteği olan nice isimsiz kahramana tek tek teşekkür ediyorum.