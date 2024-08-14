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Gurur dolu 23 yıl! Başkan Erdoğan AK Parti'nin 23. yaşında yapılanları rakamlarla tek tek anlattı

AK Parti bugün 23. yaşını kutluyor. Tüm zorlu yollara ve engellemelere rağmen Türk siyasetinde 23 yılını Başkan Erdoğan önderliğinde geride bırakan AK Parti'nin kuruluş yılına özel bir tören düzenlendi. Törende konuşan Başkan Erdoğan, 23 yılda yapılanları rakamlarla tek tek anlattı. İşte 23. yıla özel törenden kareler ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 15:18 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 15:18
Gurur dolu 23 yıl! Başkan Erdoğan AK Parti’nin 23. yaşında yapılanları rakamlarla tek tek anlattı 1

AK Parti'nin 23. Yılına özel düzenlenen törende konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaşadığı haklı gururu şu ifadelerle dile getirdi:

Gurur dolu 23 yıl! Başkan Erdoğan AK Parti’nin 23. yaşında yapılanları rakamlarla tek tek anlattı 2

"23'ÜNCÜ YILIMIZ, 23'ÜNCÜ YAŞ GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN"

Bugün mutluyuz, gururluyuz. AK Parti ailesi olarak bugün heyecanlıyız. 23'üncü yaşımıza ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek revan olduğumuz millete hizmet yolunda bugün 23'üncü yılımızı devirdik. 23'üncü yılımız, 23'üncü yaş günümüz kutlu olsun.

Gurur dolu 23 yıl! Başkan Erdoğan AK Parti’nin 23. yaşında yapılanları rakamlarla tek tek anlattı 3

14 Ağustos 2001'den bu yana, tam 23 yıldır AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet sancağını iftiharla taşımış: Kurucularımıza, Genel Başkanlarımıza, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyelerimize, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, il, ilçe, belde başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine, il, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine, belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize, mahalle ve köy temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize, üyelerimize ve AK Parti'nin bu günlere gelmesinde emeği, alın teri, desteği olan nice isimsiz kahramana tek tek teşekkür ediyorum.

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