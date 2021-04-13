RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

Seyahat yasağı hangi illere gelecek? Tam kapanma olacak mı? İşte il il Ramazan yasakları

Türkiye son 24 saatte 50 bini aşkın koronavirüs vakası ile adeta patlama yaşanıyor. Dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Fahrettin Koca, Ramazan'da ek tedbirlerin olup olmayacağı konusu ile ilgili soruya bugünkü Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Peki Kabine Toplantısı'ndan tam kapanma çıkar mı? Hangi illerde seyahat yasağı uygulanacak? İşte tüm merak edilen soruların yanıtı…

13.04.2021 15:12 - Son Güncelleme: 13.04.2021 15:32
Seyahat yasağı hangi illere gelecek? Tam kapanma olacak mı? İşte il il Ramazan yasakları

Koronavirüs vaka sayılarının yükselmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde toplanan Bilim Kurulu, ek tedbirlerin alınması için tavsiyelerde bulundu. Bugün açıklanması beklenen yeni tedbir paketiyle Ramazan ayında vaka sayılarının 10 binli rakamların altına düşmesi hedefleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seyahat yasağı hangi illere gelecek? Tam kapanma olacak mı? İşte il il Ramazan yasakları

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Vaka sayılarının 50 binlere yükselmesiyle mevcut tedbirlerin çözüm olmadığını görmüş olduk. Bu şekilde devam ederse hastanelerin yoğun bakımları sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir. Koronavirüs vaka sayılarının Mayıs ayının ilk haftasına kadar 10 binli rakamlara düşmesi gerekiyor. Bu nedenle Ramazan ayı bizim için bir fırsat olabilir. Şu anki tedbirlerin yanında alınacak ek tedbirlerle mayıs ayının ilk haftasında vaka sayılarında istenen düşüş gerçekleşebilir. Ramazan ayı için ek tedbirler kesinlikle alınmalı." dedi.

Seyahat yasağı hangi illere gelecek? Tam kapanma olacak mı? İşte il il Ramazan yasakları

BU YAZ GEÇTİĞİMİZ YAZ GİBİ Mİ OLACAK?
"Vakaların artmasındaki en önemli sebeplerden biri mutant virüs." diyen Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, vakaların artış sebebini şöyle sıraladı;

Seyahat yasağı hangi illere gelecek? Tam kapanma olacak mı? İşte il il Ramazan yasakları

1. Mutant virüs etkili oldu ancak tek başına suçlanmaması gerekir çünkü insanlar Mart'ın ilk haftasındaki esnetilmeyle kurallara uymamaya başladı.

2. İlk doz aşısını olup tedbirlere uymayan birçok kişi ikinci dozu olmadan koronavirüse yakalandı.
3. Koronavirüsün mutasyonla tüm yaş gruplarını etkilemesi de vaka sayılarının artmasına neden oldu.

Seyahat yasağı hangi illere gelecek? Tam kapanma olacak mı? İşte il il Ramazan yasakları

Sabah'ta yer alan habere göre, Artan vakalar ile birlikte aşı sayısının da artması gerektiğibi söyleyen Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Artan vaka sayılarıyla mücadele için aşı sayısının artması gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaz aylarında genç yaştaki kişilerin aşı sayısının da artacağını belirtti. Bu nedenle Ağustos ayında istediğimiz gibi bir normalleşmenin olacağını düşünüyorum." dedi.