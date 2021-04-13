Seyahat yasağı hangi illere gelecek? Tam kapanma olacak mı? İşte il il Ramazan yasakları

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Vaka sayılarının 50 binlere yükselmesiyle mevcut tedbirlerin çözüm olmadığını görmüş olduk. Bu şekilde devam ederse hastanelerin yoğun bakımları sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir. Koronavirüs vaka sayılarının Mayıs ayının ilk haftasına kadar 10 binli rakamlara düşmesi gerekiyor. Bu nedenle Ramazan ayı bizim için bir fırsat olabilir. Şu anki tedbirlerin yanında alınacak ek tedbirlerle mayıs ayının ilk haftasında vaka sayılarında istenen düşüş gerçekleşebilir. Ramazan ayı için ek tedbirler kesinlikle alınmalı." dedi.