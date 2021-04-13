Seyahat yasağı hangi illere gelecek? Tam kapanma olacak mı? İşte il il Ramazan yasakları
Türkiye son 24 saatte 50 bini aşkın koronavirüs vakası ile adeta patlama yaşanıyor. Dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Fahrettin Koca, Ramazan'da ek tedbirlerin olup olmayacağı konusu ile ilgili soruya bugünkü Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Peki Kabine Toplantısı'ndan tam kapanma çıkar mı? Hangi illerde seyahat yasağı uygulanacak? İşte tüm merak edilen soruların yanıtı…
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Vaka sayılarının 50 binlere yükselmesiyle mevcut tedbirlerin çözüm olmadığını görmüş olduk. Bu şekilde devam ederse hastanelerin yoğun bakımları sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir. Koronavirüs vaka sayılarının Mayıs ayının ilk haftasına kadar 10 binli rakamlara düşmesi gerekiyor. Bu nedenle Ramazan ayı bizim için bir fırsat olabilir. Şu anki tedbirlerin yanında alınacak ek tedbirlerle mayıs ayının ilk haftasında vaka sayılarında istenen düşüş gerçekleşebilir. Ramazan ayı için ek tedbirler kesinlikle alınmalı." dedi.
1. Mutant virüs etkili oldu ancak tek başına suçlanmaması gerekir çünkü insanlar Mart'ın ilk haftasındaki esnetilmeyle kurallara uymamaya başladı.
2. İlk doz aşısını olup tedbirlere uymayan birçok kişi ikinci dozu olmadan koronavirüse yakalandı.
3. Koronavirüsün mutasyonla tüm yaş gruplarını etkilemesi de vaka sayılarının artmasına neden oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre, Artan vakalar ile birlikte aşı sayısının da artması gerektiğibi söyleyen Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Artan vaka sayılarıyla mücadele için aşı sayısının artması gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaz aylarında genç yaştaki kişilerin aşı sayısının da artacağını belirtti. Bu nedenle Ağustos ayında istediğimiz gibi bir normalleşmenin olacağını düşünüyorum." dedi.