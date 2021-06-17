1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi an! 48 metre uzunluğunda, 700 ton ağırlığında...

Türkiye'nin dev projelerinden olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak ve her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarından ilkinin montajı, boğazın Asya yakasındaki Lapseki ilçesinde bulunan yaklaşım viyadüğüne yapıldı.

17.06.2021 11:54 - Son Güncelleme: 17.06.2021 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





