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1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi an! 48 metre uzunluğunda, 700 ton ağırlığında...

Türkiye'nin dev projelerinden olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak ve her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarından ilkinin montajı, boğazın Asya yakasındaki Lapseki ilçesinde bulunan yaklaşım viyadüğüne yapıldı.

17.06.2021 11:54 - Son Güncelleme: 17.06.2021 11:54
1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi an! 48 metre uzunluğunda, 700 ton ağırlığında...

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarından ilkinin montajı, boğazın Asya yakasındaki Lapseki ilçesinde bulunan yaklaşım viyadüğüne yapıldı.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi an! 48 metre uzunluğunda, 700 ton ağırlığında...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajının tamamlanmasının ardından köprünün yolunu oluşturacak tabliye bloklarının montajına bugün itibari ile başlandı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi an! 48 metre uzunluğunda, 700 ton ağırlığında...

İlk tabliye bloğu, Singapur bayraklı 'Asian Hercules-III' isimli yüzer vinç yardımıyla, Çanakkale Boğazı'nın Asya yakasındaki Lapseki ilçesinde yapımı tamamlanan 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğünün ucuna yerleştirildi. Gelibolu yakasında bulunan 365 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğünün ucuna ise ilk tabliye bloğu montajı birkaç gün içerisinde yapılacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi an! 48 metre uzunluğunda, 700 ton ağırlığında...

Köprünün yolunu oluşturacak tabliye bloklarının montajı yaz sonuna kadar tamamlanmış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi an! 48 metre uzunluğunda, 700 ton ağırlığında...

DÜNYANIN EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜSÜ OLACAK
1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak.