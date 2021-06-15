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Kabine Toplantısı öncesi flaş açıklama! İşte normalleşme tarihi!

Geçtiğimiz Kabine Toplantısı ile birlikte kısıtlamalar genişletilmişti. Başkan Erdoğan Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığını, kafe ve restoranların akşam saat 21.00'e kadar faaliyet gösterebileceğini söylemişti. Öte yandan aşılamadaki hız, normale ne zaman dönüleceği sorularını da beraberinde getirdi. Peki normal hayata ne zaman dönülecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan tarih verdi. İşte detaylar...

15.06.2021 16:14 - Son Güncelleme: 15.06.2021 16:14
Kabine Toplantısı öncesi flaş açıklama! İşte normalleşme tarihi!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, eylül ayı başında toplumsal bağışıklığa ulaşılabileceğini söyledi. İlhan, "Dışarıda fiziksel mesafeye dikkat ederek, belki çok rahat yerlerde maske de kullanmayarak, aşımızı da olduğumuz takdirde güz dönemi başında daha normale döneceğimizi söylemek mümkün" dedi.

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Kabine Toplantısı öncesi flaş açıklama! İşte normalleşme tarihi!

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, koronavirüs ile mücadelede Türkiye'de iyi noktaya gelindiğini söyledi.

Kabine Toplantısı öncesi flaş açıklama! İşte normalleşme tarihi!

İlhan, vefat sayısının vaka sayısına oranla hızlı düşmediğine vurgu yaparak, "Buradaki iyiye gidiş içinde vatandaşların bireysel önlemlere uyması ve artık giderek yaş ve meslek gruplarına göre açılan aşılarda bir an önce aşısını olmasının önem arz ettiğini, bu iki bileşen ile beraber bu noktaya kadar geldiğimizi ifade etmek gerekiyor.

Kabine Toplantısı öncesi flaş açıklama! İşte normalleşme tarihi!

Halen günde 50 civarında vatandaşımız koronavirüsten vefat ediyor. Maalesef vefat sayısı o kadar hızlı düşmüyor. Vaka sayısı 60 binlerden 5 binlere geldi; ama vefat sayısının 400'lerden 50'lere gelmesi için çok fazla zaman gerekti" dedi.

Kabine Toplantısı öncesi flaş açıklama! İşte normalleşme tarihi!

'50 MİLYONUN ÜZERİNDE AŞILAMA GEREK'
Prof. Dr. İlhan, birinci doz aşısını olan 20 milyon kadar kişinin bulunduğunu söyleyerek, "Üst üste koyduğumuzda aslında hızlı bir şekilde toplumsal bağışıklığa doğru yol alıyoruz.