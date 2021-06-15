Kabine Toplantısı öncesi flaş açıklama! İşte normalleşme tarihi!
Geçtiğimiz Kabine Toplantısı ile birlikte kısıtlamalar genişletilmişti. Başkan Erdoğan Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığını, kafe ve restoranların akşam saat 21.00'e kadar faaliyet gösterebileceğini söylemişti. Öte yandan aşılamadaki hız, normale ne zaman dönüleceği sorularını da beraberinde getirdi. Peki normal hayata ne zaman dönülecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan tarih verdi. İşte detaylar...
15.06.2021 16:14
- Son Güncelleme: 15.06.2021 16:14
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, eylül ayı başında toplumsal bağışıklığa ulaşılabileceğini söyledi. İlhan, "Dışarıda fiziksel mesafeye dikkat ederek, belki çok rahat yerlerde maske de kullanmayarak, aşımızı da olduğumuz takdirde güz dönemi başında daha normale döneceğimizi söylemek mümkün" dedi.
İlhan, vefat sayısının vaka sayısına oranla hızlı düşmediğine vurgu yaparak, "Buradaki iyiye gidiş içinde vatandaşların bireysel önlemlere uyması ve artık giderek yaş ve meslek gruplarına göre açılan aşılarda bir an önce aşısını olmasının önem arz ettiğini, bu iki bileşen ile beraber bu noktaya kadar geldiğimizi ifade etmek gerekiyor.