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Başkan Erdoğan Şuşa’da resmi törenle karşılandı! Aliyev ile "zafer" turu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine geldi. Başkan Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile şehir turu yaptı. Şehir turunun ardından Başkan Erdoğan Şuşa Valiliği'nde Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

15.06.2021 14:58 - Son Güncelleme: 15.06.2021 15:07
Başkan Erdoğan Şuşa’da resmi törenle karşılandı! Aliyev ile zafer turu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarına başladı. Erdoğan, iki günlük Azerbaycan ziyareti kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın İncisi, Azerbaycan'ın Kültür Başkenti Şuşa şehrinde resmi törenle karşılandı.

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Başkan Erdoğan Şuşa’da resmi törenle karşılandı! Aliyev ile zafer turu

İki ülkenin milli marşlarının okunduğu törende Erdoğan, askeri kıtayı selamladı.

Başkan Erdoğan Şuşa’da resmi törenle karşılandı! Aliyev ile zafer turu

Şuşa Valiliği'nde önünde düzenlenen resmi törenle karşılanan Erdoğan, Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan Şuşa’da resmi törenle karşılandı! Aliyev ile zafer turu

ERDOĞAN'A EŞLİK EDEN İSİMLER
Törende, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ve AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

Başkan Erdoğan Şuşa’da resmi törenle karşılandı! Aliyev ile zafer turu

Ziyaret kapsamında Azerbaycan ile Türkiye arasında bir takım anlaşmaların de imzalanması bekleniliyor.