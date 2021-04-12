2021 Ramazan imsakiyesi: 13 Nisan iftar ve sahur saat kaçta? İl il sahur ve iftar vakitleri

2021 Ramazan imsakiyesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milyonlarca Müslüman bu yılın ilk orucuna niyet etmek için bu gece sahura kalkacak ve on bir ayın sultanını ibadetle geçirecek. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri belli oldu. Vatandaşlar yaşadıkları illerde iftar ve sahur saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, 13 Nisan iftar ve sahur saat kaçta? İşte il il sahur ve iftar vakitleri