2021 Ramazan imsakiyesi: 13 Nisan iftar ve sahur saat kaçta? İl il sahur ve iftar vakitleri
İslam alemi tarafından merakla beklenen on bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Bu mübarek ayı oruç ve ibadetlerle geçirecek olan vatandaşlar iftar ve sahur vakitleri hakkında araştırmalara başladı. Milyonlarca vatandaş yaşadığı ildeki iftar ve sahur saatleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il Ramazan imsakiyesi yayımlandı. Peki, 13 Nisan iftar ve sahur saat kaçta? İşte 2021 Ramazan imsakiyesi ve İl il sahur ve iftar vakitleri
2021 Ramazan imsakiyesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milyonlarca Müslüman bu yılın ilk orucuna niyet etmek için bu gece sahura kalkacak ve on bir ayın sultanını ibadetle geçirecek. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri belli oldu. Vatandaşlar yaşadıkları illerde iftar ve sahur saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, 13 Nisan iftar ve sahur saat kaçta? İşte il il sahur ve iftar vakitleri