Askerlik kaç aya düştü? 2019 yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından Meclis yoğun bir gündemle yeniden açılacak. Mecliste önemli birçok konu gündeme gelecek. Bunlardan ilki yeni askerlik sistemi olacak. Peki, askerlik kaç aya düştü? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?