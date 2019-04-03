Askerlik kaç aya düştü? 2019 yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?
Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Tek tip askerlik olarak adlandırılan yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Nisan ayına girmemiz ile birlikte konu ile ilgili araştırmalar arttı. Peki, askerlik kaç aya düştü? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?
03.04.2019 14:57
- Son Güncelleme: 03.04.2019 15:01
Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından Meclis yoğun bir gündemle yeniden açılacak. Mecliste önemli birçok konu gündeme gelecek. Bunlardan ilki yeni askerlik sistemi olacak. Peki, askerlik kaç aya düştü? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Yeni askerlik sisteminin Nisan ayında Meclis gündemine geleceği bildirilmişti. Yerel seçimler nedeniyle 24 Şubat'ta çalışmalarına ara veren Meclis, 9 Nisan'da tekrar çalışmaya başlayacak. Türkiye için birçok önemli konunun yer alacağı Meclis'te, ilk olarak yeni askerlik sistemi ele alınacak.
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