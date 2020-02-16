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Japonya'daki cruise gemisinde 70 yolcuda daha Koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya giderek yayılan Koronavirüs, Japonya'da cruise gemisindeki yolcularda da görülmüş gemi karantinaya alınmıştı. 3 bin 750 kişilik gemide sadece bir kişide görülen ölümcül virüs giderek yayılarak yüzlerce kişiye bulaşmıştı. Gelen son dakika haberine göre, gemide bulunan 70 yolcuda daha Koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

16.02.2020 11:18 - Son Güncelleme: 16.02.2020 11:18
Japonya'daki cruise gemisinde 70 yolcuda daha Koronavirüs Kovid-19 tespit edildi!

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde 70 kişide daha virüs tespit edildi.

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Japonya'daki cruise gemisinde 70 yolcuda daha Koronavirüs Kovid-19 tespit edildi!

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, yaptığı açıklamada, Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 355'e çıktığını bildirdi.

Gemideki 1219 kişiye test yaptıklarını ifade eden Kato, bunlardan 355'inde virüs saptandığını kaydetti.

Japonya'daki cruise gemisinde 70 yolcuda daha Koronavirüs Kovid-19 tespit edildi!

ABD'nin Tokyo Büyükelçiliğinden dün yapılan açıklamada, salgın nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisindeki vatandaşlarının geri dönüşü için ABD'nin bugün uçak göndereceği duyurulmuştu.

Japonya'daki cruise gemisinde 70 yolcuda daha Koronavirüs Kovid-19 tespit edildi!

Halihazırda 3 bin 500'den fazla yolcu ve mürettebat bulunan gemideki karantinanın 19 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor.

Japonya'daki cruise gemisinde 70 yolcuda daha Koronavirüs Kovid-19 tespit edildi!

GEMİ 4 ŞUBAT'TA KARANTİNAYA ALINMIŞTI!
Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.

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