Japonya'daki cruise gemisinde 70 yolcuda daha Koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya giderek yayılan Koronavirüs, Japonya'da cruise gemisindeki yolcularda da görülmüş gemi karantinaya alınmıştı. 3 bin 750 kişilik gemide sadece bir kişide görülen ölümcül virüs giderek yayılarak yüzlerce kişiye bulaşmıştı. Gelen son dakika haberine göre, gemide bulunan 70 yolcuda daha Koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
16.02.2020 11:18
- Son Güncelleme: 16.02.2020 11:18
Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, yaptığı açıklamada, Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 355'e çıktığını bildirdi.
Gemideki 1219 kişiye test yaptıklarını ifade eden Kato, bunlardan 355'inde virüs saptandığını kaydetti.
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