Bu görüntü herkesi üzmüştü! İdlib'de soğuktan üşüyen çocuğa yardım eli
İdlib'de kurulan mülteci kampında soğuktan üşürken çekilen videosuyla yürek burkan çocuğa yardım eli uzandı. Türkiye'den bölgeye giden bir yardım kuruluşu üyeleri, küçük çocuğa bot ve mont hediye etti.
16.02.2020 14:38
- Son Güncelleme: 16.02.2020 14:38
Suriye'deki iç savaştan dolayı ailesiyle İdlib'teki kampa sığınan mülteci soğuk hava şartlarında yaşam mücadelesi veriyor.
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Bölgedeki şartlardan en çok çocuklar, kadınlar ve yaşlılar etkileniyor. Buradaki kampta kalan bir çocuğun üşürken çekilen görüntüleri yürek burktu.
Titreyen çocuğa Türkiye'den gelen bir yardım kuruluşu üyeleri bot ve mont hediye etti.
Yardım kuruluşu üyeleri ayrıca kampta kalan diğer, çocuk, kadın ve yaşlılara da giyecek ve ihtiyaç malzemeleri yardımında bulundu.
Üşüyen çocuğun görüntülerini çeken yardım kuruluşu üyesi Safiye Urluca, çadırların içlerinin de dışlarından çok farklı olmadığını kaydetti.