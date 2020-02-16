Haberler Galeri Güncel Bu görüntü herkesi üzmüştü! İdlib'de soğuktan üşüyen çocuğa yardım eli

Bu görüntü herkesi üzmüştü! İdlib'de soğuktan üşüyen çocuğa yardım eli

İdlib'de kurulan mülteci kampında soğuktan üşürken çekilen videosuyla yürek burkan çocuğa yardım eli uzandı. Türkiye'den bölgeye giden bir yardım kuruluşu üyeleri, küçük çocuğa bot ve mont hediye etti.

16.02.2020 14:38 - Son Güncelleme: 16.02.2020 14:38
Bu görüntü herkesi üzmüştü! İdlib'de soğuktan üşüyen çocuğa yardım eli

Suriye'deki iç savaştan dolayı ailesiyle İdlib'teki kampa sığınan mülteci soğuk hava şartlarında yaşam mücadelesi veriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu görüntü herkesi üzmüştü! İdlib'de soğuktan üşüyen çocuğa yardım eli

Bölgedeki şartlardan en çok çocuklar, kadınlar ve yaşlılar etkileniyor. Buradaki kampta kalan bir çocuğun üşürken çekilen görüntüleri yürek burktu.

Bu görüntü herkesi üzmüştü! İdlib'de soğuktan üşüyen çocuğa yardım eli

Titreyen çocuğa Türkiye'den gelen bir yardım kuruluşu üyeleri bot ve mont hediye etti.

Bu görüntü herkesi üzmüştü! İdlib'de soğuktan üşüyen çocuğa yardım eli

Yardım kuruluşu üyeleri ayrıca kampta kalan diğer, çocuk, kadın ve yaşlılara da giyecek ve ihtiyaç malzemeleri yardımında bulundu.

Bu görüntü herkesi üzmüştü! İdlib'de soğuktan üşüyen çocuğa yardım eli

Üşüyen çocuğun görüntülerini çeken yardım kuruluşu üyesi Safiye Urluca, çadırların içlerinin de dışlarından çok farklı olmadığını kaydetti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Japonya'daki cruise gemisinde 70 yolcuda daha Koronavirüs Kovid-19 tespit edildi!
Japonya'daki cruise gemisinde 70 yolcuda daha Koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi!