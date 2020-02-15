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Başkan Erdoğan'dan AK Parti üyelerine sürpriz telefon!

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki tören "Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin bir parçası haline getirmektir" dedi. Erdoğan, toplantıda 39 ilçeden üye listelerinden rastgele belirlenen bir kişi ile telefonda konuştu.

15.02.2020 20:26 - Son Güncelleme: 15.02.2020 21:01
Başkan Erdoğan'dan AK Parti üyelerine sürpriz telefon!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ödül töreninde konuşan Başkan Erdoğan, AK Parti'ye yeni üye olan vatandaşları telefonla arayıp tebrik etti. Yeni üye partililer, telefonda karşılarında Başkan Erdoğan'ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken, ortaya renkli dyaloglar çıktı.

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Başkan Erdoğan'dan AK Parti üyelerine sürpriz telefon!

Başkan Erdoğan'ın AK Parti üyeleriyle gerçekleştirmiş olduğu telefon görüşmesindeki diyaloglardan satır başları;

Başkan Erdoğan'dan AK Parti üyelerine sürpriz telefon!

AK Parti üyesi Berfin Dağdelen'le konuşması şöyle;

Berfin Dağdelen: Siz kimi aramıştınız?

Erdoğan: Ben Berfin Dağdelen'i arıyorum.

Başkan Erdoğan: Şu anda biz İl Teşkilatı'nda toplantıdayız. Partimize üye oldunuz mu?

Berfin Dağdelen: Evet oldum.

Başkan Erdoğan'dan AK Parti üyelerine sürpriz telefon!

Başkan Erdoğan: Şu anda bini aşkın kardeşimiz sizi tebrik ediyor. Üyeliğinizi tebrik etmek için arıyorum

Berfin Dağdelen: Teşekkür ederim sağolun var olun. Biz ailecek üyeyiz.

Başkan Erdoğan: Öyle mi?

Berfin Dağdelen: Şimdi yeni bir hamle başlatıyoruz. AK Parti ailesine girdikten sonra yeni yeni üyeler katacağız.

Başkan Erdoğan: İnşallah.

Bütün aileye şahsım ve binlerce arkadaşımla selam söylüyorum.

Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri selamlıyorum. Ellerinizden öpüyorum.

Başkan Erdoğan'dan AK Parti üyelerine sürpriz telefon!

'TEŞEKKÜRLER BAŞKANIM'

Başkan Erdoğan: Doğan Bey nasılsınız. Üyeliğiniz hayırlı olsun diyelim mi?

Doğan Bey: Teşekkür ederim. Diyelim.

Başkan Erdoğan: Kaç kardeşsiniz? Şu anda bini aşkın bütün kardeşlerimizle birlikteyiz. Nerede okuyorsun?

Doğan Bey: Sakarya'da okuyorum.

Başkan Erdoğan: Hangi bölüm?

Doğan Bey: Dış ticaret.

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