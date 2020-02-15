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Başkan Erdoğan'dan AK Parti üyelerine sürpriz telefon!

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki tören "Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin bir parçası haline getirmektir" dedi. Erdoğan, toplantıda 39 ilçeden üye listelerinden rastgele belirlenen bir kişi ile telefonda konuştu.

15.02.2020 20:26 - Son Güncelleme: 15.02.2020 21:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





