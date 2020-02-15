Başkan Erdoğan'dan AK Parti üyelerine sürpriz telefon!
Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki tören "Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin bir parçası haline getirmektir" dedi. Erdoğan, toplantıda 39 ilçeden üye listelerinden rastgele belirlenen bir kişi ile telefonda konuştu.
Başkan Erdoğan: Şu anda bini aşkın kardeşimiz sizi tebrik ediyor. Üyeliğinizi tebrik etmek için arıyorum
Berfin Dağdelen: Teşekkür ederim sağolun var olun. Biz ailecek üyeyiz.
Başkan Erdoğan: Öyle mi?
Berfin Dağdelen: Şimdi yeni bir hamle başlatıyoruz. AK Parti ailesine girdikten sonra yeni yeni üyeler katacağız.
Başkan Erdoğan: İnşallah.
Bütün aileye şahsım ve binlerce arkadaşımla selam söylüyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri selamlıyorum. Ellerinizden öpüyorum.
'TEŞEKKÜRLER BAŞKANIM'
Başkan Erdoğan: Doğan Bey nasılsınız. Üyeliğiniz hayırlı olsun diyelim mi?
Doğan Bey: Teşekkür ederim. Diyelim.
Başkan Erdoğan: Kaç kardeşsiniz? Şu anda bini aşkın bütün kardeşlerimizle birlikteyiz. Nerede okuyorsun?
Doğan Bey: Sakarya'da okuyorum.
Başkan Erdoğan: Hangi bölüm?
Doğan Bey: Dış ticaret.