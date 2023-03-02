Japon uzman İstanbul'da zeminde sıvılaşma olan bölgeleri saydı! "Dönüşüm şart" dedi ilçe ilçe örnek verdi
Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da zeminde sıvılaşma olan bölgelerde güçlendirme yapılmasının şart olduğunu söyleyen Moriwaki, "Eski Atatürk Havalimanı bölgesi, Ataköy, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece'nin zeminleri iyi değil. Buraların zemini Hatay'daki gibi. Burada büyük bir sıvılaşma var" ifadelerini kullandı. Japon uzman, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt bölgelerin ciddi dönüşümün şart olduğunu söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 1.5 milyon konutun dönüştürüleceğini açıklarken bu binaların iki rezerv alana taşıyacaklarının altını çizdi.
"PLANLARIMIZI TAMAMLADIK"
Bakan Murat Kurum "İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölüm var. Bunlardan acilen dönüşmesi gereken 300 bininin dönüşmesi için şu an İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettirdiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. O riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz rezerv alanları var. Şehrin içindeki 1,5 milyon riskli binayı belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Avrupa hem Anadolu yakasına taşıyacağız. Ulusal mekânsal strateji planımızı tamamladık ve yeni lojistik planlarıyla sanayi alanlarımızı da depreme karşı güçlendirecek adımları atacağız." ifadelerini kullandı.
SIVILAŞMA OLAN BÖLGELERDE GÜÇLENDİRME YAPILMALI
İstanbul'da sıvılaşma olan bölgelerde güçlendirme yapılması şart. Boğaz'ın her iki yanında zeminler gayet iyi.