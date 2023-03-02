HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı! O saatlere dikkat | 2 Mart 2023 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif sağanak yağışlı