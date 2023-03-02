HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! O saatlere dikkat | 2 Mart 2023 hava durumu
Güneşli hava son birkaç gündür yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakınca vatandaşlar evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağışlı geçecek. Öte yandan İstanbul için saat verildi. İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara, Karadeniz ve Doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere hafif sağanak yağışlı