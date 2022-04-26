Jandarmanın İran sınırında kaçak göçmen operasyonu işte böyle görüntülendi
Van'da yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve terörist sızmalarını önlemek amacıyla geçen yıl İran sınır hattında başlatılan duvar örme çalışmaları devam ederken, hudut ve jandarma birlikleri ise kaçak geçişlerin en yoğun olduğu Van-İran sınır hattında kuş uçurtmuyor. Jandarmanın zorlu arazide yaptığı ve bir grup kaçak göçmeni yakaladığı operasyonu, görüntüledi.
26.04.2022 10:17 - Son Güncelleme: 26.04.2022 10:28
Kaçak geçişlerin engellenmesi için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar uzanan ve geçen yıl ihalesi yapılan, Van sınırındaki 64 kilometrelik duvarın 40 kilometrelik bölümü tamamlandı.