RAMAZAN İMSAKİYE
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Jandarmanın İran sınırında kaçak göçmen operasyonu işte böyle görüntülendi

Van'da yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve terörist sızmalarını önlemek amacıyla geçen yıl İran sınır hattında başlatılan duvar örme çalışmaları devam ederken, hudut ve jandarma birlikleri ise kaçak geçişlerin en yoğun olduğu Van-İran sınır hattında kuş uçurtmuyor. Jandarmanın zorlu arazide yaptığı ve bir grup kaçak göçmeni yakaladığı operasyonu, görüntüledi.

DHA
26.04.2022 10:17 - Son Güncelleme: 26.04.2022 10:28
Jandarmanın İran sınırında kaçak göçmen operasyonu işte böyle görüntülendi

Kaçak geçişlerin engellenmesi için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar uzanan ve geçen yıl ihalesi yapılan, Van sınırındaki 64 kilometrelik duvarın 40 kilometrelik bölümü tamamlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Jandarmanın İran sınırında kaçak göçmen operasyonu işte böyle görüntülendi

Kalan 24 kilometrelik bölümün ise bu yıl bitirilmesi hedefleniyor. Van-İran sınır hattındaki toplam 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örüleceği ve bu çalışmanın da 2023'e kadar bitirileceği belirtildi.

Jandarmanın İran sınırında kaçak göçmen operasyonu işte böyle görüntülendi

Sınırda bir yandan duvar örme çalışmaları devam ederken, jandarma birlikleri de kaçak geçişlerin engellenmesine yönelik 7/24 görevinin başında faaliyetlerini sürdürüyor.

Jandarmanın İran sınırında kaçak göçmen operasyonu işte böyle görüntülendi

SINIRDA KUŞ UÇURTULMUYOR
Van'ın İran sınırında bulunan Özalp ilçesine bağlı Yukarıturgalı Mahallesi'ndeki sınır hattında devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlerin saklandığı dere yatakları ve mağaraları didik didik arıyor.

Jandarmanın İran sınırında kaçak göçmen operasyonu işte böyle görüntülendi

Ekiplerin kontrol ettiği dere yatağında yakalanan bir grup kaçak göçmeni ise DHA ekibi görüntüledi.

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