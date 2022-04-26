İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıl aradan sonra dün akşam yeniden başladı
İstanbul-Sofya Ekspresi dün akşam itibariyle 2 yılık pandemi sürecinin ardından yeniden sefere başladı. Halkalı Tren Garı'ndan kalkan Ekspresi uğurlamaya gelen TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, "Bugünden itibaren 2 yataklı 1 kuşetli vagondan oluşan trenimiz ile vatandaşlarımız Avrupa yönüne konforlu bir şekilde keşfe çıkabilecek" dedi.
26.04.2022 08:49 - Son Güncelleme: 26.04.2022 08:49
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle seferlerine 2 yıl ara verilen İstanbul-Sofya Ekspresi, bu akşam itibariyle yeniden faaliyete geçti. Treni uğurlamak için İstanbul-Halkalı İstasyonunda bir tören gerçekleştirildi. Törene TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük ve beraberindeki TCDD temsilcileri katıldı.
TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, "Pandemi öncesi her gün karşılıklı olarak işlettiğimiz İstanbul - Sofya Ekspresinin 2 yıllık ara bugün son buluyor. Halkalı İstasyonu'ndan saat 21.40'da uğurlayacağımız trenimiz yaklaşık 11 saat seyahat süresi ile yarın sabah saatlerinde Bulgaristan'ın Sofya şehrine varmış olacak.