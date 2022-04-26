İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıl aradan sonra dün akşam yeniden başladı

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle seferlerine 2 yıl ara verilen İstanbul-Sofya Ekspresi, bu akşam itibariyle yeniden faaliyete geçti. Treni uğurlamak için İstanbul-Halkalı İstasyonunda bir tören gerçekleştirildi. Törene TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük ve beraberindeki TCDD temsilcileri katıldı.