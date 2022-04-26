RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Güncel İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıl aradan sonra dün akşam yeniden başladı

İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıl aradan sonra dün akşam yeniden başladı

İstanbul-Sofya Ekspresi dün akşam itibariyle 2 yılık pandemi sürecinin ardından yeniden sefere başladı. Halkalı Tren Garı'ndan kalkan Ekspresi uğurlamaya gelen TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, "Bugünden itibaren 2 yataklı 1 kuşetli vagondan oluşan trenimiz ile vatandaşlarımız Avrupa yönüne konforlu bir şekilde keşfe çıkabilecek" dedi.

26.04.2022 08:49 - Son Güncelleme: 26.04.2022 08:49
İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıl aradan sonra dün akşam yeniden başladı

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle seferlerine 2 yıl ara verilen İstanbul-Sofya Ekspresi, bu akşam itibariyle yeniden faaliyete geçti. Treni uğurlamak için İstanbul-Halkalı İstasyonunda bir tören gerçekleştirildi. Törene TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük ve beraberindeki TCDD temsilcileri katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıl aradan sonra dün akşam yeniden başladı

İstanbul'dan Sofya'ya gidecek olan yolcuların da yerini almasıyla tren saat 21.40'da harekete geçti. İstanbul-Halkalı istasyonundan yola çıkan tren sırasıyla Halkalı, Çerkezköy, Alpullu, Edirne, Kapıkule, Svilengrad, Dimitrovgrad, Plovdiv, Pazarcık ve Sofya güzergahında ilerleyecek.

İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıl aradan sonra dün akşam yeniden başladı

İstanbul'dan saat 21.40'da kalkan trenin Sofya'ya saat 09.35'te ulaşması beklenirken, Sofya'dan saat 18.30'da hareket edecek trenin ise İstanbul'a saat 05.35'te ulaşması bekleniyor.

İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıl aradan sonra dün akşam yeniden başladı

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, "Pandemi öncesi her gün karşılıklı olarak işlettiğimiz İstanbul - Sofya Ekspresinin 2 yıllık ara bugün son buluyor. Halkalı İstasyonu'ndan saat 21.40'da uğurlayacağımız trenimiz yaklaşık 11 saat seyahat süresi ile yarın sabah saatlerinde Bulgaristan'ın Sofya şehrine varmış olacak.

İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıl aradan sonra dün akşam yeniden başladı

Yarın ise 18.30'da kalkacak trenimizi sabah erken saatlerde karşılayacağız. 2 yıllık aranın ardından yeniden raylara inen Ekspresimizi farklı rotaların önünü açma yolunda ilk adım olarak görüyoruz.

SON DAKİKA