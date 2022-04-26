Bakan Varank İMECE’ye ‘talip var’ diyerek tarih verdi!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'yi inceledi. Bakan Varank, "Yakın zamanda bu uydu, son testlerine girecek ve fırlatılmak üzere ABD'ye gönderilecek. Kasım ayı itibarıyla fırlatmaya hazır hale gelecek" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İMECE'nin 15 Ocak'ta uzay yolculuğunun başlayacağını açıklamasının ardından Bakan Varank, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin Akıncı Tesisleri'ndeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ni ziyaret etti. Varank'a Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal ile TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Mesut Gökten eşlik etti. Varank, yerli ve milli imkanlarla TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen İMECE'yi ve TÜRKSAT 6A'yı inceledi.
İncelemelerinin ardından İMECE'nin fırlatma takvimi ile ilgili konuşan Bakan Varank, "İMECE gözlem uydusu, 680 kilometrede hizmet verecek ve Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını karşılayacak, kendi mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz tarafından tasarlanıp, geliştirilip, üretilmiş yerli ve milli gözlem uydumuz. Tabi bu uydunun en önemli özelliği; ortasında gördüğünüz kameranın da bizim tarafımızdan yine açılışını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı OPMER Optik Araştırmalar Merkezi'nde üretilmiş olması" dedi.
'SİPARİŞ VERMEK İSTEYEN ÜLKELER VAR'
Uydunun yakın zamanda son testlere gireceğini ve fırlatılmak üzere ABD'ye gönderileceğini kaydeden Bakan Varank, "İnşallah 15 Ocak 2023'te de kendi yerli ve milli gözlem uydumuzu uzaya fırlatmış olacağız. Burada İMECE uydumuzda kullanılan yerli ve milli komponentleri görüyoruz.
Şu anda İMECE uydusunda kullandığımız kameraya yurt dışından sipariş vermek isteyen ülkeler var. Bu uyduya, benzer uyduları bizimle beraber yapmak hatta hazır sipariş vermek isteyen ülkeler var. Aslında kamera satışı ile ilgili bir ön anlaşmayı da imzaladık. Ama bunlar somutlaştığında kamuoyuna ilan edeceğiz" diye konuştu.