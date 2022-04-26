Bakan Varank İMECE’ye ‘talip var’ diyerek tarih verdi!

İncelemelerinin ardından İMECE'nin fırlatma takvimi ile ilgili konuşan Bakan Varank, "İMECE gözlem uydusu, 680 kilometrede hizmet verecek ve Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını karşılayacak, kendi mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz tarafından tasarlanıp, geliştirilip, üretilmiş yerli ve milli gözlem uydumuz. Tabi bu uydunun en önemli özelliği; ortasında gördüğünüz kameranın da bizim tarafımızdan yine açılışını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı OPMER Optik Araştırmalar Merkezi'nde üretilmiş olması" dedi.

